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    Fitch Ratings mantiene la calificación de riesgo de Chile y ve que deuda pública terminará este año bajo 43% del PIB

    En su análisis sobre Chile destacan “la sólida gobernanza de Chile y su historial de políticas macroeconómicas creíbles". Resaltan la megarreforma y la agenda que se tiene prevista para el mercado laboral y de capitales. No obstante, ajustaron a la baja el PIB 2026 desde 1,6% a 0,7%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    16.01.2024 FACHADA PALACIO LA MONEDA FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    La clasificadora de riesgos Fitch Ratings mantuvo la posición crediticia de Chile en A- y con una perspectiva de calificación estable.

    De acuerdo a la información entregada por Fitch, la calificación ‘A-’ de Chile “se sustenta en un balance soberano relativamente sólido, con una relación deuda pública/PIB inferior a la de sus pares”.

    Asimismo, destaca que las calificaciones también reflejan “la sólida gobernanza de Chile y su historial de políticas macroeconómicas creíbles, centradas en un régimen de metas de inflación y tipos de cambio flexibles”.

    Estas fortalezas se ven contrarrestadas por un ingreso per cápita que, según las proyecciones de Fitch, se mantendrá bajo en comparación con sus pares, una elevada dependencia de las materias primas y unos indicadores de deuda externa y liquidez relativamente débil.

    Nuevo gobierno e impulso reformista:

    En su análisis, la clasificadora analiza la reforma que impulsó el gobierno de José Antonio Kast. En ese sentido, destaca que el proyecto de ley integral de reconstrucción, cuya promulgación está prevista para septiembre, reduce el impuesto de sociedades al 23% para el año 2029, reintegra el sistema tributario y busca recortar en un 40 % los plazos de obtención de permisos.

    “El gobierno pretende que esta sea la primera etapa de una agenda más amplia —que incluye reformas en el mercado laboral y en los mercados de capitales, así como una agilización aún mayor de los trámites de permisos— que, en conjunto, podría elevar la tasa de crecimiento potencial. La sólida posición del gobierno en el Congreso debería favorecer el impulso de estas reformas”, puntualizan.

    También en su visión sostienen que el nuevo gobierno está llevando a cabo una consolidación fiscal centrada en recortes del gasto, tras el incumplimiento de las metas de déficit fiscal estructural por parte de Chile en el periodo 2024-2025.

    Producciones fotograficas FOTO:NADIA PEREZ/AGENCIAUNO AgenciaUno

    “Esto se evidencia en datos recientes que muestran un crecimiento interanual de los ingresos reales del 7,0 % hasta julio —impulsado por un fuerte aumento de los ingresos mineros—, mientras que el gasto se contrajo un 0,7 % interanual, reflejando una marcada reducción de la inversión de capital y un incremento más moderado del gasto corriente”.

    De esta manera, Fitch prevé que el déficit fiscal efectivo se reduzca al 1,8 % del PIB en 2026, frente al 2,7 % de 2025, y que continúe disminuyendo en 2027 gracias a los elevados precios del cobre y a la contención del gasto.

    Perspectiva para la deuda

    Sobre la evolución de la deuda pública, sostienen que se mantuvo estable por primera vez en dos décadas, situándose en el 41,7% del PIB en 2025, gracias al fortalecimiento del peso y a un elevado deflactor del PIB impulsado por el cobre.

    Indican que, tras las revisiones fiscales del segundo trimestre de 2026, el gobierno elevó el techo de emisión de deuda para dicho año en US$6.200 millone, hasta alcanzar los US$23.600 millones, “no obstante, es posible que no se utilice la totalidad de este monto debido a los mejores resultados fiscales obtenidos posteriormente”, dicen.

    Así, Fitch prevé que la relación deuda-PIB aumente al 42,8% del PIB en 2026 antes de estabilizarse cerca del 43% del PIB un nivel muy inferior a la mediana del 59% observada en los países con calificación «A». Esta trayectoria refleja un mayor PIB nominal y una reducción del déficit, factores compensados ​​por unas necesidades de financiación «bajo la línea» (extraordinarias) que promedian el 1,3 % del PIB.

    Menor PIB 2026

    En su informe también analizan la evolución del crecimiento que ha tenido la actividad este año. Ahí resaltan que el crecimiento se ve afectado por múltiples shock: “La economía chilena se contrajo un 0,3% interanual en el primer semestre de 2026, impactada por choques transitorios en los sectores pesquero, agrícola y minero, así como por el deterioro de la confianza empresarial asociado al aumento de los precios del petróleo”.

    En ese escenario, sostienen que la persistencia de un fenómeno de El Niño intenso hasta enero de 2027 representa un riesgo a la baja. “Fitch está revisando a la baja su previsión de crecimiento para 2026, situándola en el 0,7 % frente al 1,6 % anterior”.

    En su análisis macroeconómico puntualizan que la producción de la empresa estatal minera chilena Codelco cayó un 7,8 % interanual hasta julio, y la tasa de desempleo alcanzó un máximo pospandémico del 9,5 %. “Prevemos una recuperación de la inversión pública en el cuarto trimestre de 2026 que impulse un crecimiento algo más sólido durante la segunda mitad del año”.

    Para el próximo año, ve que el crecimiento del PIB alcance el 3%, impulsado por efectos de base, la recuperación de la confianza, los altos precios del cobre y un aumento de la inversión de 8% interanual respaldado por la megarreforma.

    Más sobre:Riesgo paísFitchClasificación de riesgo

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