Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

Este viernes, a las 13.52 horas, se registró un temblor que tuvo una profundidad de 95,81 kilómetros. Su epicentro fue en las cercanías del sector cordillerano de la Región Metropolitana. A esa misma hora, el equipo español de Copa Davis realizaba una de sus últimas prácticas en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, con miras a la serie que los enfrentará ante Chile este fin de semana por la segunda ronda de los Qualifiers.

En ese instante, Rafael Jódar se encontraba en la arcilla ñuñoína ejercitándose junto a Jaume Munar. Ambos tenistas españoles no se dieron cuenta del sismo mientras intercambiaban golpes.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Sin embargo, según informaron algunos medios españoles que acompañan a su delegación, miembros de la Federación Internacional de Tenis sí se percataron y fueron rápidamente a la cancha a avisar.

Según informó Diario Marca, los hispanos que se asustaron con el movimiento fueron los encargados de la transmisión del partido para ese país: “Arantxa Parra, delegada del equipo español, y los cámaras de Movistar Plus, canal que tiene los derechos de la máxima competición por países, notaron el temblor de la publicidad LED”.

El sorteo realizado este jueves arrojó el orden de los partidos que se jugarán entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. El duelo inicial de la primera jornada será entre Alejandro Tabilo y Daniel Mérida (41°), pactado para las 13.00 horas. En el segundo turno, Garin se enfrentará con Jódar (14°). En tanto, el domingo iniciará todo a las 12.00 horas con el dobles entre Ale y Tomás Barrios ante el binomio hispano compuesto por Pedro Martínez y Jaume Munar. Luego será el turno de los dos singles restantes: Tabilo contra Jódar y Garin ante Mérida.