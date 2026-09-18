SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    Rafael Jódar y Jaume Munar se encontraban en la práctica en el Court Central Anita Lizana. Otras personas de la comitiva y parte de los encargados de la transmisión del partido para España notaron el movimiento.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este viernes, a las 13.52 horas, se registró un temblor que tuvo una profundidad de 95,81 kilómetros. Su epicentro fue en las cercanías del sector cordillerano de la Región Metropolitana. A esa misma hora, el equipo español de Copa Davis realizaba una de sus últimas prácticas en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, con miras a la serie que los enfrentará ante Chile este fin de semana por la segunda ronda de los Qualifiers.

    En ese instante, Rafael Jódar se encontraba en la arcilla ñuñoína ejercitándose junto a Jaume Munar. Ambos tenistas españoles no se dieron cuenta del sismo mientras intercambiaban golpes.

    Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Sin embargo, según informaron algunos medios españoles que acompañan a su delegación, miembros de la Federación Internacional de Tenis sí se percataron y fueron rápidamente a la cancha a avisar.

    Según informó Diario Marca, los hispanos que se asustaron con el movimiento fueron los encargados de la transmisión del partido para ese país: “Arantxa Parra, delegada del equipo español, y los cámaras de Movistar Plus, canal que tiene los derechos de la máxima competición por países, notaron el temblor de la publicidad LED”.

    Así se disputará la serie

    El sorteo realizado este jueves arrojó el orden de los partidos que se jugarán entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. El duelo inicial de la primera jornada será entre Alejandro Tabilo y Daniel Mérida (41°), pactado para las 13.00 horas. En el segundo turno, Garin se enfrentará con Jódar (14°). En tanto, el domingo iniciará todo a las 12.00 horas con el dobles entre Ale y Tomás Barrios ante el binomio hispano compuesto por Pedro Martínez y Jaume Munar. Luego será el turno de los dos singles restantes: Tabilo contra Jódar y Garin ante Mérida.

    Más sobre:TenisCopa DavisEspañaTemblorChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

    Un fallecido deja accidente en Camino a Melipilla: conductor de 20 años quedó detenido

    Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    Lo más leído

    1.
    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    2.
    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    3.
    Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP

    Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP

    4.
    Chile se queda con el oro en el vóleibol femenino tras un aplastante paso por los Juegos Suramericanos

    Chile se queda con el oro en el vóleibol femenino tras un aplastante paso por los Juegos Suramericanos

    5.
    Repasa la derrota de Chile frente a España en la primera jornada por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    Repasa la derrota de Chile frente a España en la primera jornada por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    6.
    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses
    Chile

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Un fallecido deja accidente en Camino a Melipilla: conductor de 20 años quedó detenido

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    A quién escucha el ministro Quiroz
    Negocios

    A quién escucha el ministro Quiroz

    El precio de la pecera

    NotCo: por qué ya not

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    Quinta derrota al hilo en la MLS: ni la titularidad de Alexis Sánchez ayuda a un flojo Montreal
    El Deportivo

    Quinta derrota al hilo en la MLS: ni la titularidad de Alexis Sánchez ayuda a un flojo Montreal

    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    Julen Erauzkin, head coach del remo: “Estoy limitadamente feliz, porque veníamos por más medallas”

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes
    Mundo

    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

    Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

    El descarnado documental sobre la ofensiva israelí en Gaza

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?