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    Wall Street cierra con resultados mixtos y petróleo se mantuvo en torno a los US$103 el barril

    El Dow Jones cayó 0,18%, el S&P 500 subió un 0,17% y el Nasdaq registró un alza de 0,39%.

     
    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Los mercados cerraron con resultados mixtos este viernes. Ante este contexto, el Dow Jones cayó 0,18%, el S&P 500 subió un 0,17% y el Nasdaq registró un alza de 0,39%. Esta semana estuvo marcada por el alza de la tasa de interés de la Fed, por primera vez en más de tres años.

    En una decisión que era ampliamente esperada por los mercados, el banco central estadounidense decidió por unanimidad subir la tasa en 25 puntos básicos a un rango de entre 3,75%-4,00% desde el 3,50%-3,75% que había mantenido desde diciembre, tras una racha de tres bajas consecutivas de 25 puntos básicos.

    También dejó entrever la posibilidad de otro ajuste de aquí a finales de año.

    Ahora bien, las bolsas europeas tuvieron una jornada de caídas. El Ibex 35 cerró la semana con una baja de 1,64%, hasta los 19.513,8 puntos, cinco días en los que se ha recrudecido la incertidumbre por la IA, por el petróleo y se han conocido las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

    Asimismo, la Bolsa de Londres terminó este viernes con una disminución de 1,45 %. El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, perdió 157,01 puntos, hasta quedar en 10.659,13, en su mayor caída desde julio. Por su parte, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- cayó un 0,6 % y quedó en 24.205,42 puntos.

    Bolsas y mercados caen otra vez por guerra comercial (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS

    El principal índice de la bolsa de Italia cerró su última sesión en 52.385,50 puntos, registrando una leve subida del 0,80% y la bolsa francesa tuvo una jornada de presión bajista, acumulando caídas donde el CAC 40 perdió un 1,49%.

    A nivel de la región, el Bovespa de Brasil cerró la jornada del 18 de septiembre de 2026 en 185.229,17 puntos, registrando una leve caída diaria de aproximadamente un 0,41%.

    Por qué la guerra entre Israel e Irán preocupa al petróleo mundial. Foto: archivo.

    Petróleo

    El precio del barril de Brent, de referencia para Chile, cerró este viernes con una baja de 0,91%, hasta situarse en los US$103,87. Así, el brent cerró la semana a la baja, pese a haber llegado a situarse en los días previos en sus máximos de los últimos cuatro meses.

    Más sobre:Wall StreetEstados UnidosBolsapetróleoFed

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