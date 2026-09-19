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    Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: primer cara a cara entre EE.UU. y Venezuela en más de una década

    La Casa Blanca confirmó que el encuentro tendrá lugar el próximo martes durante la Asamblea General de la ONU, cerrando la agenda oficial del mandatario republicano, que también contempla reuniones bilaterales con líderes de Reino Unido, Japón y del golfo Pérsico.

    Por 
    Europa Press
     
    Roberto Martínez

    El gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes que Donald Trump se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de la ONU, lo que supondrá el primer cara a cara entre ambos mandatarios y la reunión de mayor nivel entre Washington y Caracas en más de una década.

    Según ratificó la Casa Blanca, la cita entre ambos líderes pondrá fin a la agenda oficial del mandatario en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, jornada en la que el líder republicano intervendrá ante la Asamblea General y mantendrá reuniones bilaterales con los primeros ministros de Reino Unido y Japón, así como con diversos líderes del golfo Pérsico.

    La confirmación oficial de este encuentro se dio a conocer tras semanas de especulación, ya que el propio Trump habló el pasado domingo de la “posibilidad” de la reunión mientras que varios medios estadounidenses adelantaban que ambas delegaciones ultimaban los detalles logísticos.

    De este modo, la instancia se convertirá en el primer encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Venezuela desde hace más de una década, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieron una breve conversación en una cumbre en Panamá en abril de 2015.

    Desde la operación militar estadounidense llevada a cabo el pasado mes de enero, donde el expresidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado y puesto a disposición judicial en territorio norteamericano, Washington y Caracas mantienen una “buena sintonía” diplomática, interrumpida desde 2019 por el gobierno de Maduro y Washington.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.Donald TrumpDelcy RodríguezNueva YorkMundo

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