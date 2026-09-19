Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”
El socio de McKinsey & Company Chile y coautor del estudio Agents, Robots and Us para Latinoamérica, advierte que, aunque más de la mitad de las horas laborales en Chile son técnicamente automatizables, la adopción hacia 2030 rondaría el 14%. Afirma que las compañías deben reimaginar sus procesos y que deben preparar a los trabajadores para la transición.
El 56% de las horas de trabajo actuales en Chile podría automatizarse utilizando tecnologías que ya existen, mientras que el 44% restante continúa requiriendo capacidades humanas.
Eso es lo que concluye un estudio realizado por McKinsey Global Institute publicado en julio para Latinoamérica, titulado Agents, Robots and Us, del cual es coautor Jaime Szigethi, director ejecutivo y socio de McKinsey & Company Chile. “El estudio va tarea por tarea, pensando qué es automatizable y qué no. Puede pasar que hay roles en que un 10% de sus horas son automatizables; entonces, no necesariamente significa que libera una función, pero sí libera tiempo para que la persona haga otras cosas”, detalla Szigethi.
Además, explica que ese 56% “es lo técnicamente posible”, pero la proyección de adopción hacia 2030, en el escenario medio, es de 14%. Así, al medir cuánto valen esas horas automatizables, McKinsey estima que hacia 2030 la automatización podría generar US$14.300 millones de valor económico anual para Chile, concentrado principalmente en sectores intensivos en conocimiento.
Szigethi cree que ese monto “probablemente está muy subdimensionado para Chile, porque cuando hablas con cualquier cliente que ha hecho esto, el valor real no es ese 14% de horas que le sacó a la gente, es lo que te permite hacer adicional”.
El informe identifica que el perfil laboral chileno presenta una mayor orientación hacia actividades no físicas respecto de otros países de la región, lo que favorece una adopción más intensiva de agentes de inteligencia artificial (IA) para apoyar tareas basadas en conocimiento y servicios.
Además, Chile destaca como el país con el mayor crecimiento en demanda por habilidades de fluidez en IA entre los mercados laborales analizados en Latinoamérica: el número de personas en ocupaciones que requieren habilidades de fluidez en IA aumentó 28,7 veces entre 2023 y 2025, pasando de 20 mil a 576 mil. “Las empresas ya lo están pidiendo”, comenta Szigethi.
¿Por qué hay tareas automatizables que probablemente no conviene automatizar?
-Primero, que no conviene en el corto plazo. Recordemos que automatizar también implica, en muchos casos, colocar agentes físicos, es decir, robots. Y robotizar algo tiene un costo. Después, hay ciertas tareas que miramos en el estudio donde el valor económico de automatizarlas, versus el costo económico, no salía rentable.
Ahora, un estudio así tiene varios desafíos. Primero, porque ves el potencial y asumes una adopción; pero cuánto de ello se captura después, va a depender de qué hacen las empresas. Y lo segundo es que el estudio mide las horas de trabajo de hoy, pero probablemente van a aparecer nuevas funciones que hoy no conocemos. Un ejemplo: antes de las redes sociales, no existía el influencer. Entonces, ese mix de horas no necesariamente va a reflejar lo que viene.
¿Qué tareas seguirán siendo humanas?
-Hay ciertas tareas que todavía serán intrínsecamente humanas, y eso no va a cambiar en la economía del futuro. Pero vas a poder empoderar a la gente a hacer cosas que hoy no pueden hacer. Y ese empoderamiento necesita fluidez en el uso de la tecnología y saber apalancarla, que es lo que tiene que ser el foco para los países y las industrias. Hay una frase del CEO de Nvidia, Jensen Huang, que dice: `No vas a perder tu trabajo por una IA, sino por alguien que usa IA`.
Todas las tareas que requieren una relación persona a persona van a seguir siendo tareas humanas, y hay varias que menciona el estudio, de gestión de talento, liderazgo, del trato con clientes, servicios. Esas tareas cognitivas, que no son repetitivas, que sí tienen una parte más relacional, es muy difícil que se automaticen; pero sí se van a empoderar.
Entonces, ¿está más con el CEO de Nvidia que con Bill Gates, que dice que se van a perder muchos empleos?
-Al mirar a futuro, puede haber un desplazamiento de empleo, con todas las tecnologías ha ocurrido algo así. Pero en el neto, me cuesta creer que no habrá una oportunidad muy rica en la economía por esto.
Lo segundo, y esto ya es más una mirada de Chile: nosotros veníamos creciendo con un subsidio demográfico, por llamarlo así, que nos apuntalaba el crecimiento económico. En productividad no hemos crecido mucho. Ese subsidio demográfico se nos acabó. Entonces, si no encontramos formas de mejorar en productividad como país, vamos a dejar de crecer. Y esta es una herramienta que no podemos dejar de aprovechar.
En el neto, ¿no necesariamente se va a perder empleo en el largo plazo?
-Es la transición lo que puede ser un desafío. Porque habrá gente que pasa de un tipo de rol a otro, y en esa transición tenemos que acompañarlos para que puedan pasar de hacer lo que hacen hoy, a hacer otra cosa acompañada de tecnología. Cuando haces esto muy bien en una organización, eres capaz de reconvertir a los trabajadores, obviamente hay que invertir en ellos, hay que desarrollarlos, pero hemos visto muchos casos muy exitosos.
¿Hay sectores o industrias en Chile que estén más avanzados en adopción de IA?
-A nivel de sector es difícil de decir. Hay empresas que están muy avanzadas en todos los sectores, probablemente. Y hay empresas que están más atrás. ¿Cuántas empresas realmente están reimaginando la forma de operar con esto? Creo que son pocos casos. Pero ya vemos varias en Chile que han dado saltos. En minería y en transporte hay ejemplos interesantes.
Y lo clave ahí es que esto no implica automatizar una tarea que hago hoy. Esto es: cómo me reimagino esto, dada la tecnología que existe, para que sea más eficiente. Si el foco solo está en automatizar ciertas tareas que se hacen hoy, sin repensar el proceso entero, se está subutilizando lo importante.
¿Cuál es su recomendación para las empresas?
-La primera es entender que este es un proyecto que va a cambiar no sólo cómo opera tu área de tecnología, sino cómo opera tu organización.
La segunda es que es muy importante tener muy claro dónde quieres ir con esto, qué quieres lograr, y estar dispuesto a desafiar procesos que tal vez llevan muchos años establecidos, que han funcionado bien, pero que en el nuevo paradigma probablemente puedas reimaginarlos. Entonces, no tener miedo a reimaginar lo que has venido haciendo, el proceso, y cuestionarlo.
Lo tercero, esto es un músculo que, una vez que llega a la organización, tiene un efecto compuesto. Mientras más te demores en partir, más distancia vas a tener en el largo plazo, porque las curvas son exponenciales. Hay que partir experimentando pronto.
Y mi invitación sería: si no estás haciendo nada a escala (con IA) en alguna parte de tu organización en los próximos dos años, probablemente estás lento.
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