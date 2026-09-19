Fiscalía investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana investiga el homicidio de un adolescente de 16 años y el ataque a balazos contra su hermano, de 27, ocurrido durante la madrugada en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambos habrían recibido impactos balísticos efectuados desde un vehículo aparentemente en movimiento. El menor murió en el lugar, mientras que su hermano fue trasladado hasta un centro asistencial.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto Robert Briones Canales, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, las víctimas se desplazaban junto a unos amigos en un vehículo Fiat de color gris.

Al llegar a un sector comercial, los acompañantes descendieron del automóvil, mientras los hermanos permanecieron en su interior. En ese momento “llega otro vehículo, cuyo conductor desciende de este y, con un arma de fuego, procede a disparar en reiteradas ocasiones para luego huir del lugar”.

Venían desde una fonda en Maipú

El fiscal ECOH Ignazio Rivera explicó que, antes del ataque, “ellos habían estado compartiendo una fonda en la comuna de Maipú, en compañía de otras personas y, en ese contexto, luego se dirigen a su domicilio y habrían sido atacados”.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH junto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó diligencias en el sitio del suceso para establecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

El subprefecto Briones detalló que los equipos se encuentran recopilando evidencia balística y hematológica para reconstruir la dinámica del crimen e identificar al responsable. En el sitio del suceso fueron encontradas varias vainillas.

El hermano del adolescente fallecido ingresó a un centro asistencial con una herida de bala en una de sus extremidades y se encontraba siendo operado cuando la Fiscalía concurrió al hospital.

El fiscal agregó que, de acuerdo con los antecedentes revisados hasta ese momento, ninguna de las dos víctimas registra antecedentes.