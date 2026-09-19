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    General Varela destaca relación militar con Argentina y releva carácter estratégico de la zona austral

    El comandante en jefe del Ejército destacó los ejercicios e intercambios con países vecinos y la presencia de su par argentino en la Parada Militar. Además, afirmó que la zona sur austral y antártica es “tremendamente importante” para la institución.

    Por 
    Felipe Rivera
    General Varela destaca relación militar con Argentina y releva carácter estratégico de la zona austral DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, destacó este viernes los vínculos que mantiene la institución con Argentina y otros países vecinos, al ser consultado durante la Parada Militar 2026 por la situación de las fronteras y la importancia estratégica de la zona austral, tras las recientes controversias en torno al Estrecho de Magallanes.

    Varela recordó que las relaciones internacionales son conducidas por Cancillería, pero señaló que, desde la perspectiva militar, existen “relaciones con nuestros vecinos muy amplias y permanentes a través de ejercicios, intercambios”. También mencionó a la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur como parte de esa cooperación.

    Consultado específicamente por Argentina, destacó la presencia de su par trasandino en la ceremonia como muestra de ese vínculo entre ambos ejércitos. “Nos acompaña, así como estamos en retribución, porque participé también en el mes de mayo junto al aniversario patrio y, sobre todo, del Ejército argentino”, señaló Varela.

    Importancia estratégica de la zona austral

    En sus declaraciones, Varela también destacó la relevancia de la zona sur austral y antártica para el Ejército.

    Para nosotros la zona sur antártica es tremendamente importante por el carácter estratégico”, afirmó, agregando que durante este año se cumplen 50 años de la Carretera Austral.

    El general también aprovechó la instancia para saludar a los cerca de 1.500 efectivos desplegados en las macrozonas Norte y Sur y recordó al cabo segundo Iván Burgos, fallecido mientras cumplía funciones en la Macrozona Sur.

    Varela señaló que uno de los principales énfasis de su gestión estará en mantener el alistamiento de los medios del Ejército, preservar la tradición e historia militar y fortalecer la cercanía con la ciudadanía mediante ceremonias y fechas conmemorativas.

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    Más sobre:Pedro VarelaComandante del EjercitoNacionalParada MilitarFiestas PatriasFuerzas ArmadasPatagoniaArgentina

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