Hombre muere en ramadas de San Clemente: imputado queda con detención ampliada hasta el lunes

Un hombre joven murió durante la madrugada de este sábado en el sector Los Montes, en la comuna de San Clemente, en el contexto de unas ramadas que se realizaban en el lugar.

El fiscal Marcelo Albornoz se constituyó en el sitio del suceso junto a Carabineros y la Brigada de Homicidios para realizar las primeras diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

“Las primeras horas de la madrugada del día de hoy, 19 de septiembre del 2026, se dio cuenta la Fiscalía de Talca de un homicidio ocurrido en el sector Los Montes, en la comuna de San Clemente, en unas ramadas que se realizaban en el lugar”, señaló el persecutor.

Albornoz indicó que se trató de “la muerte de un hombre joven que presentaba una herida penetrante torácica que le causó la muerte posteriormente”.

Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes Diego Martin

Detención ampliada hasta el lunes

En el marco de las primeras diligencias se logró la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en el homicidio.

“Carabineros, junto con la Brigada de Homicidios y la Fiscalía de Talca, nos constituimos en el sitio del suceso con el objeto de realizar las primeras diligencias para esclarecer estos hechos, logrando la detención de un hombre por su responsabilidad en este homicidio”, sostuvo Albornoz.

A petición del Ministerio Público, la detención del imputado fue ampliada hasta el lunes a las 10.30 horas, con el objetivo de contar para esa fecha con los antecedentes necesarios para realizar la formalización de cargos en su contra.