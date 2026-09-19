Joven de 24 años muere apuñalado tras riña en ramada de San Clemente: detienen a presunto autor

Un joven de 24 años murió durante la madrugada del sábado luego de ser agredido con un arma cortante en medio de una riña registrada en una ramada del sector Los Montes, en la comuna de San Clemente, Región del Maule.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando se produjo un altercado entre asistentes a la celebración.

“Cerca de la medianoche se habría producido una riña entre asistentes a una ramada que se desarrolla en el sector de Los Montes de la comuna de San Clemente. En este contexto y por causas que aún son materia de investigación, la víctima habría sido agredida por otro sujeto”, señaló subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios de Talca.

Detienen a joven de 19 años

Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial de San Clemente, donde se constató su fallecimiento producto de una herida cortante.

A raíz del hecho, Carabineros detuvo a un joven de 19 años por su presunta participación en el homicidio.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de Talca, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Maule.

“Actualmente los detectives de la Brigada de Homicidios de Talca, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, continúan realizando diligencias para establecer la dinámica y las circunstancias de lo ocurrido”, agregó el subprefecto Burgos.

Los antecedentes recopilados serán puestos a disposición del Ministerio Público.