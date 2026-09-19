Pavez respalda respuesta del gobierno ante tensiones con Argentina y releva capacidades de FF.AA.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este sábado las recientes tensiones entre Chile y Argentina a raíz de diferentes declaraciones de autoridades trasandinas que cuestionaban la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes.

Al ser consultado por la respuesta del Ejecutivo ante los cuestionamientos argentinos, Pavez apuntó que “la respuesta ha sido adecuada y proporcional al tono que tiene nuestro Estado de Chile y nuestra política exterior en relación a los países vecinos”.

Aunque ambos gobiernos han reafirmado la vigencia de los tratados que reconocen la soberanía chilena sobre el estrecho, la sucesión de declaraciones abrió un flanco en la sensibilidad estratégica de la zona y el tono del Ejecutivo para defender su soberanía.

Incluso, durante la visita a Chile del mandatario argentino, Javier Milei, ambos países redactaron una declaración conjunta donde bajaron el perfil al conflicto, constataron el “excelente estado” de la relación bilateral y ratificaron la importancia de mantener lazos estratégicos.

Sobre el mejoramiento de equipo militar, el subsecretario sostuvo que es un trabajo “permanente. ”El Ejército y las fuerzas armadas, los ministros de defensa en general de todos los gobiernos han cuidado las capacidades estratégicas de Chile", indicó previamente a la parada militar 2026.

“Hay una ley que desde hace muy poco tiempo que mejora y moderniza las capacidades estratégicas, así es que en eso hay que seguir trabajando con mucho sentido de Estado y mucho sentido de unidad” , agregó Pavez.

Las declaraciones se enmarcan en la primera parada militar del Presidente José Antonio Kast, instancia en la que el Estado mostrará su capacidad militar en un escenario marcado por las tensiones con Argentina.