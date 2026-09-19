Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

La persona de 33 años que permanecía desaparecida tras ingresar al mar en el sector de la desembocadura del río Aconcagua fue encontrada fallecida durante la mañana, luego de las labores de búsqueda desplegadas en el lugar.

El capitán de puerto de Valparaíso, comandante Jacob Silva, informó que el hallazgo se produjo a las 10.15 horas.

“Luego de un arduo trabajo en el sector de la desembocadura del río Aconcagua, logramos encontrar a la persona que se encontraba desaparecida”, señaló.

Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

De acuerdo con Silva, más de 100 personas participaron en la rebusca, con presencia de Carabineros de Chile, la Municipalidad de Concón, equipos del Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada de Chile y medios aéreos, de superficie y terrestres.

“Damos las gracias a todas estas instituciones que nos ayudaron a poder finalmente encontrar a la persona que se encontraba desaparecida”, afirmó.

Llamado a evitar sectores no habilitados

Tras el operativo, Silva realizó un llamado a la comunidad a no bañarse en lugares que no estén habilitados para ello, mencionando específicamente la desembocadura del río Aconcagua.

Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

“La autoridad marítima y todas las instituciones del Estado manifiestan su férreo compromiso con la seguridad de la vida humana en el mar y de todos nuestros compatriotas”, sostuvo.

La búsqueda había comenzado luego de que se informara que el hombre había ingresado al mar en el sector de la desembocadura del río Aconcagua y no había logrado retornar a tierra.

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