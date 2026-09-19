Fallece Sandro Mazzola, emblema del Inter de Milán y la selección de Italia

Luto en el fútbol italiano. Este sábado, en la madrugada europea, se dio a conocer el fallecimiento de Sandro Mazzola a los 83 años. El histórico futbolista fue un emblema del Inter de Milán en la gloriosa década de los ‘60 del conjunto nerazzurri y también un pilar fundamental de la selección de Italia.

La noticia se comunicó a través de las redes sociales del cuadro lombardo, en donde le dedicaron sentidas palabras en señal de homenaje. “Hay quienes entran en la historia. Y luego hay quienes se convierten en la historia misma del Inter. De chico nerazzurro a símbolo eterno, Sandro Mazzola ha atravesado generaciones, ganando, emocionando y transmitiendo el amor por estos colores. Brillaba en el campo, brilla también ahora, la estrella del bigote. Que, como a menudo ha contado, tenía un solo, último, deseo: ‘Ser recordado como un buen hombre, que siempre da la cara, incluso cuando parece imposible’”, publicaron.

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del… pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026

Una carrera llena de gloria

Hijo del mítico Valentino Mazzola —capitán del recordado “Grande Torino” trágicamente fallecido en la tragedia de Superga—, Sandro erigió una de las trayectorias más distinguidas del fútbol mundial. Convertido en un auténtico “One Club Man”, defendió únicamente la camiseta del Inter a lo largo de sus 17 temporadas como profesional, disputando 471 partidos y marcando 116 goles como la gran figura del “Grande Inter” del técnico argentino Helenio Herrera.

Su paso por el fútbol estuvo marcado por una palmarés envidiable. A nivel de clubes, conquistó cuatro títulos de la Serie A (1962-63, 1964-65, 1965-66 y 1970-71), dos Copas de Europa consecutivas (1963-64 y 1964-65) y dos Copas Intercontinentales (1964 y 1965). En el plano individual, fue el Capocannoniere del Calcio en 1965 con 17 tantos y rozó la máxima gloria individual al obtener el segundo lugar del Balón de Oro en 1971, escoltando a Johan Cruyff.

Con la selección de Italia, Mazzola también dejó un legado imborrable. Vistió la camiseta de la Azzurra en 70 oportunidades y anotó 22 goles, coronándose campeón de la Eurocopa en 1968 y alcanzando el subcampeonato del mundo en México 1970, en una era marcada por su legendario duelo de estandartes frente al milanista Gianni Rivera. Con su partida, el fútbol despide a una de sus leyendas más gloriosas.