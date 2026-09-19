Agustín Romero plantea sus reparos a desempeño del fondo de reserva estratégico previo a la Parada Militar

Agustín Romero, diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de su Cámara, mencionó sus reparos acerca del rendimiento del fondo de reserva estratégico para las Fuerzas Armadas chilenas.

“Nosotros hemos visto que, durante estos últimos años, el fondo de reserva estratégico no está cumpliendo el objetivo que tenía cuando se derogó la Ley Reservada del Cobre”, afirmó este sábado en la antesala a la tradicional Parada Militar.

El Fondo de Contingencia Estratégico se mantiene en una cuenta especial del Servicio de Tesorerías. Se creó para “financiar el material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afecten gravemente la seguridad exterior de la República”, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

Estos recursos también pueden ser utilizados para costear el material bélico e infraestructura asociada destruidos o dañados severamente como resultado de situaciones de catástrofe. Asimismo, se pueden emplear para anticipar recursos al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, cuando sea necesario adquirir material bélico para mantener o desarrollar esas capacidades bélicas.

En este sentido, el parlamentario recalcó a la prensa que considera importante “además de tener un ejército muy profesional, tener uno muy preparado. La defensa parte por la capacidad disuasiva ”.

31 de julio de 2026: Cuenta Pública del Ministerio de Defensa

A fines de julio de este 2026, el ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó sus reparos sobre el fondo de reserva estratégico durante la Cuenta Pública de su cartera.

En la instancia, el secretario de Estado comunicó que este fondo cercano a los US$1.000 millones no ha conseguido completarse, y que actualmente mantiene solo el 0,1% de lo establecido por ley.

En este sentido, el titular de Defensa mencionó que el mecanismo vigente, sustentado en fondos plurianuales y el fondo de reserva estratégica “no han funcionado de la manera esperada”.