Embajadas de EE.UU. en Medio Oriente emiten alerta de seguridad ante riesgo de ataques vinculados a Irán

Diferentes embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente han emitido este sábado alertas de seguridad para sus ciudadanos en medio de la escalada de tensiones bélicas en la región.

Las misiones diplomáticas en Omán, Líbano, Israel, Jordania, Irak, Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han indicado en su alerta que Irán y sus organizaciones afines -incluidos los hutíes, que han bombardeado objetivos en Arabia Saudita- podrían atacar embajadas, empresas e instituciones de EE.UU. en la zona y el mundo.

“Debido a las tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con potencial para una escalada imprevista” , afirma el comunicado difundido por cada legación en sus sitios web.

También se enfatiza que “este conflicto militar tiene el potencial de intensificarse rápidamente”.

Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,… pic.twitter.com/TPj23kFFzo — TravelGov (@TravelGov) September 19, 2026

El texto advierte que “los estadounidenses que viajen hacia o desde la región deben estar atentos a la información sobre las operaciones de los aeropuertos y las aerolíneas”, por posibles interrupciones de vuelos y cierres del espacio aéreo en la zona.

Además, se instó a ciudadanos norteamericanos a mantener una vigilancia extrema, abastecerse de alimentos y agua y descargar aplicaciones de alerta en tiempo real.

“Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques. Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, incluyendo empresas e instituciones estadounidenses”, asegura la declaración.

Llamado a estadounidenses en Irán

Durante las últimas horas, la embajada virtual de EE.UU. en Teherán se sumó a las otras misiones reenviando un mensaje de nivel 4, que apunta a que “no viaje a Irán bajo ninguna circunstancia”.

“Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán de inmediato” , señala la publicación, para después afirmar que “los procedimientos para cruzar las fronteras terrestres de Irán pueden cambiar con poca antelación”.

“Los viajeros deben tener en cuenta que los requisitos de entrada al país al que ingresan también pueden variar rápidamente”, apunta la notificación.

Asimismo, solicitó a los estadounidenses en territorio iraní adoptar diferentes medidas. Entre ellas mantener sus teléfonos celulares cargados y programados con los números de emergencia, prestar atención a su entorno y evitar “todas las manifestaciones y grandes concentraciones”.