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    ¿Plantel dividido? Cristiano Ronaldo aborda la polémica que se ha generado por su discreto debut en el Mundial 2026

    A través de una publicación en su cuenta de Instagram, CR7 salió al paso de las dudas que han surgido en la interna lusa tras el deslucido estreno ante RD Congo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Cristiano Ronaldo publica una foto en medio de la polémica que remeció a Portugal. Zed Jameson /Photosport

    No son días tranquilos en la selección de Portugal. El decepcionante debut ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, en el empate por 1-1, trajo una serie de coletazos al interior del equipo. Sobre todo para la figura de Cristiano Ronaldo, que no tuvo una buena actuación en el Houston Stadium.

    El nivel del astro luso provocó una serie de cuestionamientos, principalmente, en la prensa de ese país. Incluso, los dardos también se dieron dentro del plantel. Joao Neves, una de las estrellas del PSG bicampeón de la Champions y uno de los pilares de la mitad de la cancha portuguesa, lanzó un recado tras la deslucida presencia de CR7. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, dijo.

    Bajo esa misma línea, su entrenador Roberto Martínez también dejó una advertencia. “Era importante tener que cambiar la idea del esquema de ataque, porque la selección del Congo tenía una estructura defensiva muy sólida. Ganaron muchos duelos. Es importante tener un jugador como Rafael Leão que pueda llegar al área, y a Gonçalo Ramos con mayor presencia en la zona (...) Lo importante es que somos un equipo que no depende de 11 jugadores, sino que contamos con la participación de los 26, y esa es una fortaleza. Hoy seremos muy autocríticos, yo primero. Necesitamos crecer en este Mundial“, puntualizó.

    Sin embargo, más allá de las declaraciones cruzadas por su rendimiento, el delantero del Al Nassr no quiso ahondar en las críticas y zanjó la polémica en la interna con una postal. En su cuenta oficial de Instagram, el Bicho publicó una fotografía que da cuenta de la unión con sus compañeros. “Siempre Unidos”, escribió, con una imagen compartiendo con varios de sus colegas, entre estos Joao Neves, Nuno Mendes y Joao Felix.

    Tras disipar las dudas, Cristiano se alista para reponerse en la segunda fecha del Grupo K. Nuevamente en Houston, los lusos se medirán ante Uzbekistán con la necesidad imperiosa de obtener los tres puntos y acercarse a Colombia, líder de la zona.

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