Números históricos: el fenómeno Vozinha dispara las redes sociales de Colo Colo

El fenómeno Vozinha ha generado una expectación casi inédita en el fútbol chileno y fuera de las fronteras. El portero mundialista de Cabo Verde se convirtió en flamante refuerzo de Colo Colo y el Cacique pasó a estar en las principales portadas de los medios de comunicación del planeta.

El golpe de marketing que dio la administración de Aníbal Mosa significó una revolución. Periodistas de todo el orbe estuvieron en la conferencia de presentación del golero africano y el club comenzó a realizar todo tipo de publicaciones alusivas a su fichaje estrella en tres idiomas: español, inglés y portugués, lengua que se habla en Cabo Verde.

Con casi 30 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, diez veces más que la cantidad que tienen los albos, el portero está convertido en un verdadero influencer. Sus números son más que el de todos los equipos de la liga chilena y más que los cinco grandes de Argentina juntos o el de gigantes brasileños, como Corinthians y Flamengo. Naturalmente, ese impulso también transformó las redes sociales albas, cuyo principal ícono es Arturo Vidal, con 19 millones.

El ejemplo más plausible fue la cuenta de Instagram del Cacique, que pasó de tener 2.651.764 el 14 de junio a 2.854.518 a la medianoche del 6 de agosto. De ellos, más de 54 mil se sumaron a partir de este lunes 3 de agosto, el día de la llegada del portero al país y misma jornada en la que el golero africano comenzó a seguir al elenco popular.

Desde el anuncio de Aníbal Mosa el viernes 24 de julio, el fanatismo se disparó. “La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país”, dijo el presidente de Blanco y Negro, palabras que fueron el incentivo para que 150 mil personas se plegaran a las redes del Cacique.

En cuanto a los reels, las visualizaciones han batido todos los récords. Por ejemplo, el video de la llegada de Vozinha al Aeropuerto Arturo Merino Benítez superó las 5 millones de visualizaciones, mientras que el del futbolista aparece dando su follow al Instagram del Cacique alcanzó los 5,2 millones. A ellos se suman, otros registros como el de los exámenes médicos (4,7 millones) y el del aura (4.6 millones). Cifras que cuadruplican los montos habituales en este tipo de publicaciones.

En Tik Tok y X el Cacique ha tenido un incremento aunque no tan notorio como en Instagram. Actualmente, suman 552 mil seguidores en la primera red social, mientras que en la segunda supera los 1,2 millones de followers. Mientras que en Facebook se empina por los 2.575.066 usuarios.

En el Monumental no perdieron el tiempo y la misma tarde en que firmó su contrato, lanzaron una línea de camisetas con la imagen del arquero, cuyo precio oscila entre los $ 24.990 y los $ 89.990. A ello se suma también la participación del portero en otras campañas. De hecho, se encuentra negociando con Adidas para ser embajador de la marca a nivel nacional e internacional.

“El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, reconoció el guardavallas durante su concurrida presentación ante los medios.

También, en esa misma oportunidad, admitió que no haber utilizado su nombre en la camiseta hubiese sido una importante complicación para él, sobre todo en cuanto a la marca que hoy constituye su apodo. “Fue un nombre que ocupé durante toda mi vida como futbolista. Agradezco al presidente por el esfuerzo para ocupar ese nombre. Todo el mundo me conoce por Vozinha y ocupar otro nombre era complicado para mí. Agradecer a todos los presidentes de los otros clubes que votaron y a la liga que aceptó”.

Evento masivo

Vozinha va a tener un recibimiento masivo, donde más de 42 mil espectadores repletarán el estadio Monumental para darle la bienvenida. El evento finalmente será gratuito y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana lo catalogó como si fuese un partido clase B.

Esta categorización implica que no se pueden utilizar fuegos artificiales y que se autorizarán ciertos elementos de animación para la jornada, que recuerda a otras similares, como la que recibió a Arturo Vidal en 2024. En aquella oportunidad el King se paseó en un caballo a la usanza medieval.

En cuanto a lo futbolístico, Vozinha tuvo su primer entrenamiento este martes, donde compartió con sus nuevos compañeros y se puso a disposición del entrenador Fernando Ortiz. “Fui muy bien recibido. Me sentí en casa desde el primer momento. Todos los compañeros fueron muy buenos conmigo y estoy agradecido por todo eso. Espero mostrar que soy una persona del grupo y que puedo ayudar a crecer al equipo y ser cada día mejor”, valoró.