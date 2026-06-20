Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

El director y productor estadounidense James Burrows, una de las figuras más influyentes de la comedia televisiva, falleció a los 85 años, según confirmó su familia.

Burrows fue cocreador de la icónica sitcom Cheers y dirigió episodios de algunas de las series más reconocidas de la televisión estadounidense, entre ellas Friends, Frasier, Taxi, The Big Bang Theory y Will & Grace.

Su familia informó que el realizador murió “pacíficamente”, rodeado de sus cercanos, y destacó su legado en la industria televisiva.

Durante una trayectoria de más de cinco décadas, Burrows dirigió más de 1.000 episodios de televisión y obtuvo 11 premios Emmy, consolidándose como uno de los nombres fundamentales del formato sitcom.

Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

Una figura clave de la comedia televisiva

Nacido en Los Ángeles en 1940, Burrows inició su carrera en el teatro antes de trasladarse a la televisión, donde se convirtió en un referente de la comedia grabada con múltiples cámaras y público en vivo.

Su gran consagración llegó con Cheers, serie que cocreó junto a los hermanos Glen y Les Charles. La producción se estrenó en 1982 y terminó convirtiéndose en una de las sitcoms más influyentes de la televisión estadounidense.

Burrows dirigió la mayoría de los episodios de la serie y luego participó en otros títulos emblemáticos, como Frasier, derivada de Cheers, además de Friends y Will & Grace.

En esta última, dirigió todos los episodios de su etapa original, reforzando su reputación como uno de los directores más importantes del género.

Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

Homenajes del mundo televisivo

Tras conocerse su muerte, distintas figuras de la televisión estadounidense destacaron su influencia en generaciones de actores, guionistas y realizadores.

La cadena NBC, donde Burrows desarrolló parte importante de su carrera, sostuvo que el director sabía cómo hacer reír al público y destacó su impacto en algunas de las comedias más recordadas de la televisión.

También intérpretes vinculados a producciones como Friends y Will & Grace expresaron sus condolencias y resaltaron su capacidad para construir el ritmo, la química y el tono de algunas de las sitcoms más populares de las últimas décadas.