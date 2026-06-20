Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace
El realizador estadounidense falleció a los 85 años tras una carrera de más de cinco décadas en televisión. Dirigió más de 1.000 episodios y ganó 11 premios Emmy.
El director y productor estadounidense James Burrows, una de las figuras más influyentes de la comedia televisiva, falleció a los 85 años, según confirmó su familia.
Burrows fue cocreador de la icónica sitcom Cheers y dirigió episodios de algunas de las series más reconocidas de la televisión estadounidense, entre ellas Friends, Frasier, Taxi, The Big Bang Theory y Will & Grace.
Su familia informó que el realizador murió “pacíficamente”, rodeado de sus cercanos, y destacó su legado en la industria televisiva.
Durante una trayectoria de más de cinco décadas, Burrows dirigió más de 1.000 episodios de televisión y obtuvo 11 premios Emmy, consolidándose como uno de los nombres fundamentales del formato sitcom.
Una figura clave de la comedia televisiva
Nacido en Los Ángeles en 1940, Burrows inició su carrera en el teatro antes de trasladarse a la televisión, donde se convirtió en un referente de la comedia grabada con múltiples cámaras y público en vivo.
Su gran consagración llegó con Cheers, serie que cocreó junto a los hermanos Glen y Les Charles. La producción se estrenó en 1982 y terminó convirtiéndose en una de las sitcoms más influyentes de la televisión estadounidense.
Burrows dirigió la mayoría de los episodios de la serie y luego participó en otros títulos emblemáticos, como Frasier, derivada de Cheers, además de Friends y Will & Grace.
En esta última, dirigió todos los episodios de su etapa original, reforzando su reputación como uno de los directores más importantes del género.
Homenajes del mundo televisivo
Tras conocerse su muerte, distintas figuras de la televisión estadounidense destacaron su influencia en generaciones de actores, guionistas y realizadores.
La cadena NBC, donde Burrows desarrolló parte importante de su carrera, sostuvo que el director sabía cómo hacer reír al público y destacó su impacto en algunas de las comedias más recordadas de la televisión.
También intérpretes vinculados a producciones como Friends y Will & Grace expresaron sus condolencias y resaltaron su capacidad para construir el ritmo, la química y el tono de algunas de las sitcoms más populares de las últimas décadas.
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