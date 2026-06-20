SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

    Teherán acusó a Estados Unidos de incumplir el acuerdo preliminar de paz al no frenar la ofensiva israelí. La medida afecta una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

    Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo y gas, en represalia por la continuidad de los ataques israelíes en Líbano.

    Según informó el Ejército iraní, la decisión fue adoptada tras evaluar la situación de seguridad regional y luego de acusar a Estados Unidos de un “flagrante incumplimiento” del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana, al no impedir la ofensiva israelí contra territorio libanés.

    La medida se conoce horas después de una nueva serie de bombardeos israelíes en Líbano, que dejaron al menos 16 personas fallecidas, de acuerdo con la Defensa Civil libanesa. Los ataques se registraron pese al alto al fuego anunciado entre Israel y Hezbolá.

    El anuncio de Teherán ocurre en medio de una crisis regional que se arrastra desde el 28 de febrero, cuando comenzó el conflicto directo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde entonces, el estrecho de Ormuz se transformó en uno de los principales puntos de presión de la guerra, debido a su peso en el comercio energético global.

    No es la primera vez que Irán recurre a esta ruta como herramienta de presión. Tras el inicio de la guerra, el paso marítimo ya había sido cerrado o fuertemente restringido durante más de tres meses, lo que alteró el tráfico de buques petroleros y elevó la incertidumbre en los mercados internacionales.

    El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Por esta vía circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado exportados por países productores de la región.

    Hasta el momento, Irán no ha entregado detalles sobre la modalidad del cierre ni sobre eventuales restricciones específicas al tránsito de embarcaciones comerciales o militares.

    Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó en entrevista con Fox News que “no hay evidencia” de que el estrecho de Ormuz esté cerrado.

    Los mercados internacionales permanecen atentos a la evolución de los acontecimientos, ya que una restricción sostenida del tráfico marítimo por Ormuz podría provocar nuevas alzas en los precios del petróleo y generar impactos en la economía global.

    Lee también:

    Más sobre:IsraelEstrecho de OrmuzEstados UnidosLíbanoIránGuerraInternacionalMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez encabeza marcha en Perú y exige transparencia en conteo final del balotaje

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Extraditan a Italia a ciudadano condenado por tráfico de drogas tras cumplir pena en Chile

    Investigan femicidio en Río Claro: mujer murió tras ser apuñalada

    Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed

    Gobernador de Tarapacá afirma que hay “incertidumbre” por la Fiesta de La Tirana ante nuevo reglamento de eventos masivos

    Lo más leído

    1.
    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

    2.
    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    3.
    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    4.
    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

    5.
    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Costa de Marfil en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Costa de Marfil en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Copiapó vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Copiapó vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual
    Chile

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Extraditan a Italia a ciudadano condenado por tráfico de drogas tras cumplir pena en Chile

    Investigan femicidio en Río Claro: mujer murió tras ser apuñalada

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos
    Negocios

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Lo que el trillion de Elon no puede comprar

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Sebastián Beccacece pide no subestimar a Curazao: “No somos Alemania”
    El Deportivo

    Sebastián Beccacece pide no subestimar a Curazao: “No somos Alemania”

    “Dio un susto en Chile”: prensa internacional reacciona a la operación de urgencia de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    La guía del Mundial: qué partidos se juegan este sábado 20 de junio, cuál es el horario y dónde se pueden ver en Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace
    Cultura y entretención

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed
    Mundo

    Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed

    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico