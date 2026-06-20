Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo y gas, en represalia por la continuidad de los ataques israelíes en Líbano.

Según informó el Ejército iraní, la decisión fue adoptada tras evaluar la situación de seguridad regional y luego de acusar a Estados Unidos de un “flagrante incumplimiento” del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana, al no impedir la ofensiva israelí contra territorio libanés.

La medida se conoce horas después de una nueva serie de bombardeos israelíes en Líbano, que dejaron al menos 16 personas fallecidas, de acuerdo con la Defensa Civil libanesa. Los ataques se registraron pese al alto al fuego anunciado entre Israel y Hezbolá.

El anuncio de Teherán ocurre en medio de una crisis regional que se arrastra desde el 28 de febrero, cuando comenzó el conflicto directo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde entonces, el estrecho de Ormuz se transformó en uno de los principales puntos de presión de la guerra, debido a su peso en el comercio energético global.

No es la primera vez que Irán recurre a esta ruta como herramienta de presión. Tras el inicio de la guerra, el paso marítimo ya había sido cerrado o fuertemente restringido durante más de tres meses, lo que alteró el tráfico de buques petroleros y elevó la incertidumbre en los mercados internacionales.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Por esta vía circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado exportados por países productores de la región.

Hasta el momento, Irán no ha entregado detalles sobre la modalidad del cierre ni sobre eventuales restricciones específicas al tránsito de embarcaciones comerciales o militares.

Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó en entrevista con Fox News que “no hay evidencia” de que el estrecho de Ormuz esté cerrado.

Los mercados internacionales permanecen atentos a la evolución de los acontecimientos, ya que una restricción sostenida del tráfico marítimo por Ormuz podría provocar nuevas alzas en los precios del petróleo y generar impactos en la economía global.