La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la semana pasada que el gobierno está trabajando en una reforma para el desarrollo del mercado de capitales que “tenemos muy avanzada”.

El Ejecutivo planea presentar el proyecto de ley en el Congreso durante el segundo semestre, según comentan fuentes con conocimiento del asunto. La idea es impulsar este proyecto una vez que la megarreforma ya haya salido del Parlamento, para no generar ruido en la tramitación actual.

El coordinador de mercado de capitales, Eugenio Symon, está encabezando la elaboración de esta reforma legal y con ese fin, ha estado en coordinación con el Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Aún están en evaluación muchos de los contenidos de la iniciativa, no solo desde el punto de vista técnico, sino también porque luego deben pasar el filtro político. Pero quienes conocen del tema dicen que hay una serie de asuntos que ya están siendo analizados para evaluar su posterior incorporación.

Uno de ellos considera hacer cambios en materia tributaria para fomentar de mejor manera la internacionalización del peso chileno. Otras iniciativas apuntan a eliminar algunas trabas que se han ido poniendo a través del tiempo al mercado de capitales: una propuesta en ese sentido, y que ha planteado la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), apunta a posibilitar la separación de la administración de fondos de la gestión de inversiones.

El gobierno también está analizando si es posible incorporar o no una propuesta que ha hecho el mercado respecto de la eliminación de impuestos a ganancias de capital en instrumentos que no tienen presencia bursátil. En todo caso, aún no hay una decisión tomada respecto de este tema.

Otra medida en evaluación es hacer ajustes a la Tasa Máxima Convencional (TMC). Sin ir más lejos, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, dijo hace un par de semanas a los senadores de la Comisión de Hacienda, que “tenemos una preocupación por los créditos informales, por gente que hoy día está excluida del sistema financiero y que termina recurriendo a préstamos y créditos que les cobran mucho más que la TMC, o incluso caen en estafas”.

En esa ocasión, confesó que como CMF están “estudiando el tema para tratar de medir los efectos de cuál está siendo el efecto de la TMC. Hemos abierto una mesa, una convocatoria con el sector privado para que nos levanten cuáles son los principales problemas que ven en Chile para el desarrollo de nuestro mercado de capitales, y efectivamente muchas de las propuestas y preocupaciones que nos llegaron, van en la línea de los efectos que produce la TMC en el acceso al crédito de los segmentos más vulnerables de la población”.

Tornel dijo en esa oportunidad que esperan prontamente tener alguna estimación de cuál es el efecto, “y una recomendación al Ejecutivo al respecto”.

El gobierno también buscará hacer cambios tributarios y otros que se requieran para apoyar la exportación de servicios financieros. Justo un mes antes del estallido social, en septiembre de 2019, el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que enviaría un proyecto de ley al Congreso para convertir a Chile en centro financiero regional. Eso finalmente nunca se concretó, pero ahora podría retormarse.

Por otra parte, dependiendo de lo que ocurra en la comisión mixta que tiene que analizar el proyecto de subsistema de inteligencia económica, el gobierno también podría incorporar algunas medidas relacionadas a la prevención del lavado de activos en su reforma al mercado de capitales.

Además, por una vía paralela, el gobierno pretende avanzar en el proyecto de ley de supervisión basada en riesgo para compañías de seguros, en una iniciativa distinta de la reforma al mercado de capitales, que esperan impulsar también en este segundo semestre.

Las propuestas del mercado

No solo el gobierno mira con detención el mercado de capitales. Varios expertos también proponen cambios para su impulso.

El economista y exasesor del ministerio de Hacienda bajo los gobiernos de Sebastián Piñera, Pablo Correa, comenta: “Ojalá sea un proyecto que se enfoque en recuperar la liquidez del mercado, pensando en varias aristas. Partiendo, por ejemplo, en volver a abordar la convertibilidad del peso. Si bien no todo pasa por modificaciones legales, algunas precisiones en la LIR (Ley de Impuesto a la Renta) ayudarían a mejorar la coordinación entre las entidades involucradas”.

Correa también menciona que “está todo lo vinculado a las ganancias de capital sobre diversos instrumentos, más allá de acciones con presencia (cuotas de fondos, deuda, derivados, etc.)”. En ese sentido, señala que “hay algunas modificaciones pendientes al DL 3.500 para aumentar el perímetro de inversiones que se pueden realizar en fondos locales, se puede seguir avanzando en el fortalecimiento del mercado de repos y tema vinculado a infraestructura financiera”.

Asimismo, Correa apunta a un tema que es más cercano al mercado bancario, pero que podría entrar en este proyecto de ley: la posible modificación a la TMC “para volver a tener más segmentos y mejorar el acceso al crédito, tomando en cuenta todos los cambios en el acceso a información crediticia que ha habido en estos años”.

Por su parte, el director de InBest, Guillermo Tagle, cree que “Chile tiene una posición de liderazgo en la región que le permitiría exportar servicios financieros a los países vecinos y eso en la actualidad no ocurre por diversas limitaciones regulatorias que no son complejas de resolver. Me parece fundamental que se aborde el tema desde la perspectiva de la política pública. Llevamos muchos años tratando de construir en Chile un mercado de capitales de exportación, pero no se han dado las condiciones políticas para trabajar el tema con excelencia y dedicación”.

Tagle estima que “es muy buena noticia que el desarrollo del mercado de capitales esté en la agenda del ministro de Hacienda. Los países que más crecen en el mundo y los que lideran los rankings en términos de mayor ingreso per cápita, tienen una industria de servicios financieros que es parte de su éxito, que puede llegar a contribuir con más del 20% del PIB. En Chile, ello está por debajo del 5%”.

En ese sentido, añade que “mejorar el acceso a financiamiento para emprendedores, mejorar la capacidad de quienes quieren comprar una vivienda, generar fuentes de empleo altamente calificado, ofrecer servicios a los países de la región, son todos objetivos que se podrían incluir en un proyecto futuro, que contribuya a lograr las metas de crecimiento y las expectativas de mejor vida que tienen todos los habitantes de nuestro país”.

En tanto, Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), plantea que “la reforma al mercado de capitales es una oportunidad muy bienvenida para reactivar el mercado bursátil y recuperar la profundidad perdida en la última década. El mercado chileno se ha ido achicando: han salido empresas, no hemos visto nuevas aperturas y varios actores han desaparecido”.

Al respecto, afirma que ”eso no se revierte con una sola medida tributaria, por buena que sea, pero hoy hay voluntad, tanto del gobierno como del regulador, de avanzar. Eliminar el impuesto a las ganancias de capital es una buena señal, pero la exención no debería limitarse a las acciones con ‘presencia bursátil’, como contempla hoy el proyecto nacional de reconstrucción. En ningún país existe una distinción tributaria basada en la liquidez de los valores”.

Spencer dice que hacer esa distinción “genera un efecto perverso, donde las acciones líquidas se vuelven aún más líquidas y las menos transadas, aún menos atractivas, encareciendo el financiamiento de las empresas medianas”. Por eso propone reemplazar la expresión “presencia bursátil” por “transacción bursátil”.

Y sugiere otras medidas en esa línea, como “poner incentivos para promover nuevas aperturas en bolsa (IPO), porque hoy las empresas no ven el mercado como una vía atractiva para financiarse; así también está la oportunidad de simplificar la regulación para que sea proporcional al tamaño y riesgo de cada actor; y permitir que los inversionistas institucionales participen con mayor libertad en la renta variable local. También proponemos facilitar la transacción de valores extranjeros desde la bolsa chilena, lo que posicionaría a Chile como centro financiero regional”.

A su vez, Javier García, presidente de CFA Society Chile, propone crear la figura de los REITs (Real Estate Investment Trusts) norteamericanos o los FIBRAs (Fondos de Infraestructura y Bienes Raíces). “La principal diferencia con los fondos de inversión rescatables hoy está en la obligación de distribución de al menos 95% de las utilidades como dividendos y de la obligación de tributación al inversionista (no al vehículo ni a sus subyacentes, como ocurre hoy en Chile). De esta manera inversionistas institucionales quedan exentos y el resto paga en las distribuciones de dividendos“, explica.

Asimismo, ⁠García plantea una “mayor simplificación e incentivos para la emisión, custodia y transferencia de deuda listada u OTC de emisores medianos y pequeños, para desarrollar un mercado de High Yield en Chile”. Esto, porque considera que esta medida podría agregar liquidez: ”Ante la cada vez menor presencia de bancos, muchas empresas medianas y pequeñas deben recurrir a factoring o financiamiento privado, dado que los requisitos de la emisión de bonos y las exigencias de ratings para ser adquiridos por inversionistas institucionales los deja fuera del mercado”.

Por otra parte, García habla de “continuar y profundizar los esfuerzos para hacer el peso entregable fuera de Chile: esto permitiría el settlement de operaciones en activos denominados en pesos fuera de Chile, levantando barreras para que extranjeros accedan al mercado local sin tener que ingresar al país”.

Y finalmente apunta a “cambiar la norma que dice que los costos de inversión de la AFP los paga la administradora. En vez de eso, regular un costo máximo de administración como porcentaje de los fondos administrados. Eso permitiría que los fondos de pensiones, por ejemplo, pudieran pagar el costo de transacción de los futuros de Ipsa, dólar, IPC, etc. que la Bolsa de Santiago (hoy nuam) creó hace años y que nunca han transado, y sinceraría muchos costos que están distorsionados por esta norma”.

Finalmente, para María José Montero, presidenta de Acafi, “es relevante avanzar en una mirada de largo plazo del mercado de capitales, no solo desde la regulación, sino desde su rol en canalizar el ahorro hacia inversión productiva y el desarrollo del país”.

Para ello, estima que “es clave contar con un marco normativo que sea proporcional, predecible y técnicamente robusto, capaz de equilibrar adecuadamente la protección al inversionista con el desarrollo del mercado, fortaleciendo su profundidad y alcance. Más que aumentar o disminuir la regulación, el foco debiera estar en su calidad”.

Con esto último se refiere a “normas adecuadas, graduales y bien implementadas, con una fiscalización efectiva que resguarde la confianza en el sistema. Asimismo, resulta fundamental promover un mercado más profundo, con mayor diversidad de actores e instrumentos, que permita canalizar inversión hacia proyectos de distinto tamaño y horizonte, fortaleciendo así el crecimiento económico de largo plazo. Se requiere una mirada sistémica, donde regulación, desarrollo y eficiencia del mercado avancen de manera conjunta”.