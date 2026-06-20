La guía del Mundial: qué partidos se juegan este sábado 20 de junio, cuál es el horario y dónde se pueden ver en Chile

Plata (19) fue una de las figuras de Ecuador en la primera fecha del Mundial. Foto: @LaTri.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial ya está en marcha y ha definido a los primeros clasificados a la siguiente ronda. Objetivo que desean conseguir los protagonistas de la jornada de este sábado 20 de junio.

Alemania, Países Bajos y Ecuador son las selecciones más destacadas, pero sólo una de ellas tendrá un duelo más abordable (en el papel). Además, este día terminará con un compromiso que se disputará a la medianoche.

Alemania. Foto referencial de archivo Offizieller Account der deutschen Nationalmannschaft

Mundial: qué partidos se juegan este sábado 20 de junio y dónde verlos

Países Bajos vs. Suecia

El país europeo, favorito de las matemáticas, viene de empatar ante Japón y tendrá un duro choque ante sus pares de Suecia. Los mismos que ganaron en la primera fecha y con otro triunfo pondrían un pie y medio en la siguiente fase. Se jugará en Huoston, a las 13 horas, y transmite Directv y Paramount+.

Alemania vs. Costa de Marfil

Ambos equipos vienen de ganar en la primera jornada y buscarán su pasaje a la segunda etapa de la cita planetaria. Será un choque legendario. El compromiso está programado en Toronto, a las 16 horas, y se podrá ver por las pantallas de Directv, Chilevisión, Paramount+ y Disney+.

Ecuador vs. Curazao

En el otro partido del Grupo E se enfrentan los perdedores de la primera jornada. Los caribeños no deberían ser un gran escollo para los sudamericanos, pero el fútbol siempre te puede brindar una sorpresa. El cotejo está programado en Kansas, a las 20 horas, y transmite Directv y Paramount+.

Túnez vs. Japón

Los asiáticos sorprendieron en la primera fecha y ahora enfrentaran a los africanos que buscarán sus primeros puntos en la cita planetaria. Aunque su horario no es el más abordable, el domingo se puede dormir hasta un poco más tarde. Se jugará a la medianoche, en Monterrey, y se puede sintonizar en Directv, Chilevisión y Paramount+