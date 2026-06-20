SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La guía del Mundial: qué partidos se juegan este sábado 20 de junio, cuál es el horario y dónde se pueden ver en Chile

    Países Bajos, Alemania y Ecuador serán los protagonistas de la jornada y buscarán allanar su camino a la siguiente fase de la cita planetaria. Todos los detalles de los encuentros de la jornada en la siguiente nota.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Plata (19) fue una de las figuras de Ecuador en la primera fecha del Mundial. Foto: @LaTri.

    La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial ya está en marcha y ha definido a los primeros clasificados a la siguiente ronda. Objetivo que desean conseguir los protagonistas de la jornada de este sábado 20 de junio.

    Alemania, Países Bajos y Ecuador son las selecciones más destacadas, pero sólo una de ellas tendrá un duelo más abordable (en el papel). Además, este día terminará con un compromiso que se disputará a la medianoche.

    Alemania. Foto referencial de archivo Offizieller Account der deutschen Nationalmannschaft

    Mundial: qué partidos se juegan este sábado 20 de junio y dónde verlos

    Países Bajos vs. Suecia

    El país europeo, favorito de las matemáticas, viene de empatar ante Japón y tendrá un duro choque ante sus pares de Suecia. Los mismos que ganaron en la primera fecha y con otro triunfo pondrían un pie y medio en la siguiente fase. Se jugará en Huoston, a las 13 horas, y transmite Directv y Paramount+.

    Alemania vs. Costa de Marfil

    Ambos equipos vienen de ganar en la primera jornada y buscarán su pasaje a la segunda etapa de la cita planetaria. Será un choque legendario. El compromiso está programado en Toronto, a las 16 horas, y se podrá ver por las pantallas de Directv, Chilevisión, Paramount+ y Disney+.

    Ecuador vs. Curazao

    En el otro partido del Grupo E se enfrentan los perdedores de la primera jornada. Los caribeños no deberían ser un gran escollo para los sudamericanos, pero el fútbol siempre te puede brindar una sorpresa. El cotejo está programado en Kansas, a las 20 horas, y transmite Directv y Paramount+.

    Túnez vs. Japón

    Los asiáticos sorprendieron en la primera fecha y ahora enfrentaran a los africanos que buscarán sus primeros puntos en la cita planetaria. Aunque su horario no es el más abordable, el domingo se puede dormir hasta un poco más tarde. Se jugará a la medianoche, en Monterrey, y se puede sintonizar en Directv, Chilevisión y Paramount+

    Más sobre:Mundial 2026MundialPaíses BajosGrupo FGrupo EEn vivoGuía del MundialGuía TVEcuadorAlemania

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Fue encontrada junto a su mascota: equipos de emergencia localizan a mujer perdida en Quellón

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    Lo más leído

    1.
    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica

    A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica

    Fue encontrada junto a su mascota: equipos de emergencia localizan a mujer perdida en Quellón

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos
    Negocios

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Lo que el trillion de Elon no puede comprar

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales
    El Deportivo

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Messi, Pelé o Maradona: ¿Quién es el mejor de la historia?

    Todo lo que dejó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    Diez libros para leer en las vacaciones de invierno

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella
    Mundo

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    Colombia acusa a Milei de “intervenir” en las elecciones tras su respaldo a De la Espriella

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico