Pablo García: “Los riesgos para la economía chilena para los próximos dos años están esencialmente vinculados al escenario externo”

El exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, desde su rol de académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analiza con mesura los principales mensajes que entregó el instituto emisor esta semana en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio.

De acuerdo a su visión, hoy la economía chilena está en buen pie para retomar la senda de crecimiento económico, lo que es refrendado por las proyecciones que plantea el Ipom para 2027 y 2028 -de 2%/3% y 1,75%/2,75%, respectivamente-. No obstante, advierte que “llegar a las cifras de 3% o 4% requiere esfuerzos adicionales”.

¿Qué análisis hace del Ipom?

-El contexto general del mensaje es bien interesante, porque dice: más allá de los efectos en la inflación del shock de los precios de combustibles, y de los efectos en la actividad económica, producto del impacto de algunos sectores de recursos naturales y de alimentos, la economía chilena está equilibrada, está creciendo, tiene un dinamismo inherente, subyacente, que continúa. Eso se manifiesta en que tenemos para 2027 y 2028 un crecimiento económico en torno al 2,5%, con la inversión creciendo cerca de 5% el próximo año y la inflación en la meta. Eso para mí me habla de una economía que está en buen pie y sin considerar efectos adicionales potenciales de iniciativas de crecimiento.

Pero para 2026 reduce su estimación de PIB a 1%-1,75%. ¿Eso es un menor crecimiento cíclico, no estructural?

-Este mensaje es muy importante, porque permite contrastarlo con cierta ansiedad que uno detecta en algunas opiniones de que la economía está en un mal pie, que está con un daño más estructural. Eso realmente no lo creo. El Ipom apunta a un diagnóstico que no es de una falla estructural, sino que seguimos con desafíos de crecimiento como cualquier economía y como los que hemos tenido siempre en Chile, pero específicamente lo que estamos observando este 2026 son cosas que van a ir pasando.

27/03/2025 - PABLO GARCIA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿A qué atribuye esas opiniones, son más políticas o también técnicas?

-No es un tema solo político, sino que es una visión. Hay gente que está preocupada de que el ciclo está muy débil, de que quizás hay que bajar luego la Tasa de Política Monetaria (TPM). Eso se ve en las entrevistas de colegas analistas o de editoriales de algunos medios, pero no veo que haya una situación tan evidente para dar un paso para ese lado. De hecho, algo muy importante es justamente cómo se balancean las expectativas de inflación. Si se miran las expectativas de inflación a 2 años están cerca de 3%, pero un poco por arriba de 3% y eso es algo que siempre le importa al Banco Central.

A su vez, ¿el bajo crecimiento que ha mostrado la actividad este año se debe a la “herencia” del gobierno de Boric como ha señalado cada vez que se conoce un Imacec el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

-Los últimos dos años del gobierno anterior la economía creció al 2,5%, la inversión el año pasado creció 7% y las exportaciones crecieron a niveles lo más altos en casi 10 años. Esos son los datos que reporta el Banco Central.

¿Ve sustento para el alza que proyecta el BC para la inversión en los próximos años?

-Parte de la recuperación (proyectada para 2027) puede tener efectos vinculados a este compás de espera para ver lo que ocurra con el proyecto de reconstrucción (del gobierno). Siempre cuando hay temas tributarios que se van a resolver, puede llevar a cierta pausa para verificar bien cuáles son los parámetros finales que quedan establecidos en el código tributario. Pero si uno ve lo que se está reportando en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, continúa subiendo a tasas bien interesantes y mostrando volúmenes de inversión para los próximos años que son sustanciales. Tenemos este tren de proyectos de inversión que se ha ido materializando.

¿Ese “tren de inversión” puede dar para que el crecimiento del PIB sea mayor en 2027 al proyectado por el BC?

-Siempre puede haber una noticia que te haga crecer más. Eso es indudable. Pero acá también hay que tomar en cuenta que, para efectos de crecimiento económico sostenido más elevado, lo esencial es la productividad. De acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, tuvimos un bienio 2024-2025, por primera vez en más de una década, en que la productividad total de los factores, la eficiencia con la cual funciona esta economía, crece a tasas superinteresantes. Me cuesta pensar que eso haya sido un efecto transitorio en 2024 y 2025, sino más bien es algo que tendría que manifestarse también en lo que viene por delante. Hay espacios para que la economía retome sendas de crecimiento más altos de los que estamos viendo ahora, pero llegar a cifras de 3% o 4% requiere esfuerzos adicionales.

¿El Ipom equilibra bien los riesgos que enfrenta la economía?

-Los riesgos para la economía chilena desde el punto de vista de su desempeño en inflación y crecimiento para los próximos dos años están esencialmente vinculados al escenario internacional. No hay ninguna reforma, por grande que se pueda aprobar hoy, que tenga efectos inmediatos en el crecimiento. El escenario internacional sí nos puede afectar de forma muy inmediata. Lo hemos visto con la guerra del Golfo. Sabemos que tenemos un periodo de tiempo que es incierto, hay elecciones en EE.UU.. Eso se relaciona con la discusión geopolítica también a nivel global. Tenemos un nuevo jefe de la Reserva Federal, que tuvo un buen inicio de su gestión, resaltando la independencia de carácter técnico de la entidad.

29 Octubre 2025 Entrevista a Pablo Garcia, Presidente de la Comision Nacional de Evaluacion y Productividad. Foto: Andres Perez Andres Perez

En el Ipom, el BC subió su proyección de inflación para 2026 a 4,2%, pero luego del cierre estadístico del informe se anunció el acuerdo del fin de la guerra en Medio Oriente, lo que llevó a que la presidenta del BC dijera que no se puede descartar que la inflación termine por debajo del 4%. ¿Suscribe ese escenario?

-El punto no es ese, sino que cuál es el efecto que tiene en la macro chilena. Es un tema relativamente casi anecdótico a esta altura, porque el escenario que se tenía en su minuto y el escenario que estamos viendo hoy día son diferentes en términos del ritmo al cual está convergiendo el petróleo de vuelta a la normalidad. Lo que habría sido realmente catastrófico es que se llegara, y de hecho hay un recuadro en el informe respecto a cómo nos estábamos aproximándo a una zona de inestabilidad donde se podía dar un aumento súbito del precio del petróleo hasta cerca de US$200, a una especie de ataque especulativo en contra del petróleo en el mercado mundial. Eso habría sido muy negativo para Chile. Eso no está ocurriendo, porque la decisión de EE.UU. fue básicamente declarar la paz y no escalar. Entonces, que sea 4,2% o 3,9% a diciembre la inflación no es material.

¿Pero que la inflación termine a fin de año en 4,2% o en 3,5%, tiene alguna implicancia en la economía?

-Por supuesto, sería excelente noticia para Chile, pero no significa necesariamente que hay que bajar la tasa de interés. No te cambia la estrategia general de la política monetaria, porque para la inflación lo que importa es la trayectoria subyacente y las tendencias, y que las expectativas estén en la meta en los horizontes que se planean. Eso es lo esencial.

Entonces, ¿cuál cree que debiera ser la trayectoria para la tasa de interés?

-Lo más razonable es que se ubique en su nivel neutral (del orden de 4,25%, hoy en 4,5%) el próximo año. La estrategia es mantener la tasa en el nivel actual durante todo lo que queda este año.

Megarreforma: “Este proyecto no tiene un supuesto de expansión de la economía a 4% por año”

El Ipom no considera los efectos de la megarreforma que está en trámite. ¿Generará un mayor impulso a la economía o hay riesgo respecto a si se cumplen los supuestos que plantea el gobierno?

-Desde el punto de vista de los impactos por crecimiento, lo que esta reforma incluye y que es medible con mayor información empírica es la eliminación de las ganancias de capital y la reducción del impuesto corporativo. Entre ambas, en un escenario constructivo, podrían aumentar la tasa de crecimiento tendencial de la economía chilena entre 0,3 y 0,4, puntos. No es despreciable, es una magnitud interesante.

¿Y el resto de las medidas?

-Hay otros efectos en crecimiento que están incluidos en el informe financiero del proyecto, donde la evidencia y la discusión es más ambigua, es más difícil de detectar a partir de estudios empíricos que se tengan de respaldo. Por ejemplo, las necesidades hoy de Chile de tener invariabilidad regulatoria y tributaria no son las mismas que había en los años 70, dado que el estado de la economía es radicalmente distinto, tampoco respecto a acceso a mercados internacionales. El efecto de la integración también es altamente debatido respecto de si es un fenómeno que te ayuda o no te ayuda a crecer más. Y los puntos de la permisología, está en la ley de marco de aprobaciones sectoriales, cuyo informe de impacto regulatorio sugeriría también un crecimiento del orden de unas tres décimas adicional para adelante. Entonces, uno puede ver antecedentes de que podemos crecer más a partir de ahí, pero para llegar al 4% se requiere más que todo eso. Se requiere más eficiencia en la economía en general.

El gobierno ha señalado que con esta megarreforma el país va a volver a crecer, generar empleo y retomar el camino al desarrollo, pero usted dice que lo comprobable es que se puede generar un mayor crecimiento de 0,3 a 0,4 puntos…

-El proyecto de ley, en su informe de impacto regulatorio, tiene el supuesto de que en 15 años el nivel de PIB de la economía chilena sube en 8,5%. Eso en 15 años equivale a alrededor de 0,6 décimas por año. Eso es lo que tiene este proyecto de ley de reconstrucción. Este proyecto no tiene un supuesto de expansión de la economía a 4% por año.

¿Qué es lo que falta para lograr ese 4% de expansión del PIB?

-Un elemento central de donde se puede gatillar es una ola de mayor eficiencia en la economía y mayor crecimiento en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral que es singularmente ineficiente para generar oportunidades de trabajo, generar vínculos laborales duraderos.

¿Dónde ve esas ineficiencias?

-Se ha discutido mucho el problema de la sala cuna universal, que es un impuesto brutal a la contratación de mujeres; un mecanismo de capacitación que no ayuda a que personas puedan reconvertirse o puedan entrenar, y capacitar a gente que hoy día está desempleada o informal para que entre al mercado laboral; y una legislación laboral que es muy rígida, que desincentiva las relaciones laborales a largo plazo y, por lo tanto, desincentiva la formación de vínculos constructivos entre los trabajadores y su empresa. Ahí está el corazón de la eficiencia y la productividad en la economía, en la relación de las personas en su empresa. Si no tenemos realmente un mercado laboral que sea conducente a creatividad, a productividad y vínculos buenos laborales dentro de la empresa, es muy difícil que una economía sea más eficiente y crezca más.

Por lo tanto, ¿cuáles son los cambios más urgentes que necesita el mercado laboral?

-Siempre hay que ser práctico y hay que partir con las cosas que se pueden hacer lo antes posible. Por lo tanto, me parece muy bien que se hayan incorporado indicaciones al proyecto de sala cuna. Lo segundo son las modificaciones al Sence. Esta es una oportunidad para que realmente sirva para capacitar a gente que, en otras circunstancias, no se habría hecho. Y en tercer lugar, indudablemente que lo más complejo, porque no hay todavía un proyecto para impulsar un mecanismo alternativo para la indemnización por año de servicio, que considere aplicabilidad a todo evento, pero con una reducción de la carga y que pueda ser provisionado con anticipación.

Los expertos y el CFA han señalado que el principal riesgo de la megarreforma, al menos en el corto plazo, es que acrecienta la presión fiscal, ¿lo comparte?

-Toda iniciativa tiene costos y en este proyecto el costo está dado por los riesgos fiscales. El Consejo Fiscal Autónomo está en lo cierto al decir que hay riesgos fiscales y que deben ser enfrentados. En un escenario negativo, si los efectos de crecimiento no se materializan, o no en la magnitud que se espera, es posible que terminemos con la situación fiscal más deteriorada, con más niveles de deuda, con más costo financiero y que eso se transforme en un problema para el crecimiento de la economía. Por eso los riesgos hay que gestionarlos y tener particular cuidado con aquellas iniciativas cuyo impacto en crecimiento es más dudoso, pero cuyo costo fiscal es más elevado. Por ejemplo, el crédito tributario del empleo.

29 Octubre 2025 Entrevista a Pablo Garcia, Presidente de la Comision Nacional de Evaluacion y Productividad. Foto: Andres Perez Andres Perez

Acusación constitucional contra Grau: “Es un sinsentido”

¿Cuál es su postura ante la acusación constitucional que los partidos de gobierno han impulsado contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau?

-Este tema se puede ver en varias dimensiones. La primera, es que las proyecciones de deuda pública a varios años plazo se hacen permanentemente, no son un instrumento de política económica en el sentido de que no inciden en tus decisiones de política fiscal de corto plazo. Son proyecciones para dar contexto y se basan en supuestos que pueden ser de todo tipo: buenos, malos, optimistas, pesimistas. Hay que recordar que su mismo medio (La Tercera), a fines de 2021, calificó como sobreoptimistas las proyecciones de holgura fiscal que estaba dejando el último Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2021 del presidente Piñera. En ese informe se proyectó que había US$30.000 millones en exceso de holguras fiscales y que la economía iba a crecer 2,5%. Esas proyecciones no son materiales y nunca lo han sido para tomar decisiones concretas de política económica.

¿No ve razones para una acusación constitucional?

-Me cuesta pensar que producto de diferencias en la forma de cómo se construye la proyección de deuda se pueda sustentar una acusación constitucional, de tipo notable abandono de deberes. Una cosa muy distinta sería si en las cifras concretas de la ejecución fiscal se hubiese dado que había un mal reporte de los stocks de deuda o algo. Cosas que aparecen de la nada sería muy distinto, pero las proyecciones de deuda pública no son materiales. Ese es el tema de fondo.

El exministro Mario Marcel dijo que esta situación llevará a que los ministros de Hacienda harán menos proyecciones...

-Nadie va a querer hacer proyecciones si eso da pie para que te puedan acusar constitucionalmente y si no es necesario hacerlas, entonces mejor no las hagamos. La Dirección de Presupuestos cuando vaya a hacer sus proyecciones tendrá una natural reticencia a mostrar sus números, porque pueden ser materia de causal de acusación constitucional. Entonces, por eso encuentro que esto es un sinsentido. Además, en términos de lectura política no ayuda para nada a las discusiones importantes que tenemos que hacer en Chile no solamente para crecer, sino que también para encauzar nuestra situación fiscal.