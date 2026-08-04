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    Dólar cae $14 mientras el precio del cobre llega a un nuevo máximo histórico

    Las expectativas respecto de un avance que permita reabrir el estrecho de Ormuz, además de los buenos resultados empresariales en EEUU, impulsaron a los mercados.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    El fomento a la minería es uno de los focos de la gestión de la entrante presidenta Keiko Fujimori.

    Los mercados siguen en azul tras las últimas noticias relativas a los avances de un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, sobe el cual Qatar afirmó que ya existe un borrador de acuerdo.

    Las expectativas llevaron al petróleo WTI a ceder 6,3% hasta los US$75,28 por barril, mientras que el Brent- de referencia para Chile- perdió 6,08% a US$78,68.

    En este contexto, el dólar cedía $13,45 respecto al cierre del lunes pasado y llegaba a un valor de $911,80 la unidad, su menor valor desde el 22 de junio pasado ($906,75) y mayor caída diaria desde el 6 de mayo de este año (-$14,40).

    Con esto anota dos jornadas consecutivas a la baja, donde resta casi $17.

    “Mientras las tensiones geopolíticas continúen disminuyendo y se mantenga un entorno internacional más estable, esperamos que el mercado cambiario presente movimientos más acotados y que el peso chileno se mantenga en torno a los $915 por dólar”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    Otro de los factores que ayudaba al peso chileno era el cobre, uno de sus principales soportes, que anotó un nuevo máximo histórico.

    De acuerdo con datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra de la materia prima en la Bolsa de Metales de Londres subió 1,79% frente al cierre de este lunes y hasta los US$ 6,438, un nuevo máximo histórico.

    Este es la cuarta subida consecutiva. Con este resultado, el precio promedio del producto de exportación más importante del país llegó a los US$ 5,97 en lo que va de 2026, lo que supone un bálsamo para las debilitadas arcas fiscales y también las ganancias de Codelco.

    “Hoy día estamos en una coyuntura del cobre positiva, esperamos que se mantenga. Mantenemos, sin embargo, férreamente nuestro compromiso de la consolidación fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    En el caso de la renta variable, en EEUU las bolsas cerraron con fuertes alzas. El industrial Dow Jones se empinó 1,71%, mientras que el tecnológico Nasdaq saltó 2,58%.

    En la jornada destacó Palantir, cuyos resultados sorprendieron positivamente al mercado el lunes, cerrando este martes con un fuerte salto de 29,45%.

    SpaceX

    En el caso de SpaceX, la firma cerró con un alza de 9,43% luego de reportar resultados positivos.

    Los ingresos de la firma para el periodo se ubicaron en US$7.810 millones frente a los US$6.930 millones que se esperaban. Además, crecieron un 92% respecto al trimestre anterior.

    Así, la compañía reportó pérdidas por US$143 millones durante el segundo trimestre, un avance respecto a las pérdidas de US$1.943 millones informadas en el primer trimestre y de los US$970 informados en el mismo periodo del año anterior.

    La única división de la empresa con resultados positivos es Starlink. La empresa cuenta ahora con 12 millones de suscriptores, el doble que el año anterior y un 17% más que en el primer trimestre.

    Lo que preocupó al mercado fue el gasto de capital que llegó a los US$18.370 millones durante el segundo trimestre, creciendo seis veces más frente a los $2.825 millones de gasto de capital que reportó en el mismo periodo del año pasado

    Con este telón de fondo, en Chile el Ipsa, el principal selectivo accionario del país, cayó 0,48%. Entre las acciones con mayor ponderación en el índice destacaron las fuertes bajas de los bancos. Banco de Chile perdió 1,8%, BCI 1,86% y Santander 1,29%.

    Más sobre:MercadoDólarcobre

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