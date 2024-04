“Era demasiado perfecto”: exesposa de Kaká revela las curiosas razones por las que dejó al crack brasileño

Una de las figuras de Brasil en los últimos años ha sido Kaká. El atacante destacó por estar fuera de los desórdenes o escándalos que suelen tener las máximas estrellas del deporte mundial, teniendo una forma de ser más tranquila y alejado de las fiestas.

Esto llamó la atención de la brasileña Caroline Celico, con quien se casó con solo 23 años en 2005. Claro que tras algunos años, la pareja terminó rompiendo en 2015, una situación que en su momento sorprendió por lo repentino.

Ahora, para romper algunos mitos y rumores sobre la ruptura, la propia Celico comentó cuáles fueron los motivos que terminaron por provocar el quiebre y la posterior separación. Claro que en su explicación dio a conocer unos argumentos en los que no aparecieron ni la traición ni el engaño como factores para la separación.

En declaraciones que fueron recogidas por el diario El País, la brasileña destacó el “trato maravilloso” de quien fuera una de las figuras del Milan en Italia.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, afirmó Celico.

Y estas virtudes le permitieron al campeón del mundo en el Mundial de Corea y Japón de 2002 volver a enamorarse y casarse con Carolina Batista en 2019.