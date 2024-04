No hubo conciliación: audiencia del caso contra Ximena Restrepo se definirá en procedimiento probatorio

La polémica más grande que el atletismo nacional ha tenido en los últimos años este viernes vivió su jornada más clave. Tras cinco meses de investigaciones, declaraciones cruzadas y acusaciones, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) realizó la audiencia de juicio en contra Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo por sus actuaciones en la posta 4x400 femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Una que terminará definiéndose en un proceso probatorio, ya que las partes no lograron llegar a una conciliación.

A la vicepresidenta de World Athletics, se le acusa de haber realizado dichos discriminatorios en contra de Berdine Castillo, atleta chilena de origen haitiano, mientras que al entrenador del relevo, el haber sacado de manera injustificada de la prueba a Poulette Cardoch y a la ya mencionada Castillo.

El juicio además, vino a cerrar también una semana extremadamente mediática para el proceso, donde algunos de sus principales protagonistas aparecieron en la prensa defendiendo sus posiciones y solicitando determinaciones. Cardoch, Castillo, Restrepo, Gajardo y dirigentes claves de Fedachi fueron algunas de las personas que estos días volvieron a entregar sus testimonios e impresiones.

Y en medio de ese ambiente, el CNAD inició su audiencia. Fue a las 16.00, tal como habían informado en una resolución publicada la semana pasada, donde también rechazaban la solicitud de la responsable Institucional de la Federación Atlética de Chile, Valeria Soto, de recusar a cuatro miembros del Tribunal para que no formaran parte del proceso.

Las cuatro personas encargadas de impartir justicia aparecieron en la audiencia online junto a los denunciantes Poulette Cardoch, Berdine Castillo y Juan Pablo Raveau. Este último, jefe del área de velocidad de Fedachi. También estaban en la reunión los denunciados, junto a Carlos Castro, abogado defensor de ambos.

Todo comenzó con un extenso relato de Valeria Alonso, integrante de la comisión del Decreto 22 de la Fedachi, quien expuso sus impresiones de lo vivido ese tres de noviembre en el Estadio Nacional, luego de haber recopilado información y testimonio de una serie de testigos.

Eso sí, la aparición de Alonso no tuvo exenta de polémica, ya que Eduardo Arévalo, presidente del CNAD solicitó no considerar sus impresiones finales, donde la miembro del Decreto 22 habló sobre otra acusación que recae en Restrepo. La máxima autoridad del tribunal de arbitraje declaró que esa situación no correspondía mencionarse, porque no estaba relacionada a la denuncia que se estaba tratando.

Todo continuó con los alegatos iniciales de los abogados, quienes manifestaron sus sensaciones en torno a todo este proceso. “Los que manejamos el derecho sabemos que hay normas de jerarquía infralegales, hay normas reglamentarias, pero de ninguna forma esas normas pueden estar fuera de lo que establece la ley”, argumentó la defensa de las presuntas víctimas sobre la presencia de Restrepo en el Marío Recordón y sus intentos de cambiar las atletas que iban a correr la posta. Una acusación que fue rechazada de manera enérgica por la defensa de la colombiana, quien siempre sustuvo que ella tenía el derecho para estar ahí.

En el caso de Gajardo, el debate en relación a los alegatos de los letrados giró en torno a la responsabilidad que tenía este en la elección de las corredoras. Para el abogado de las atletas, aquello estaba totalmente alejado de la realidad. “La similitud con el fútbol no tiene validez aquí... Gajardo no era la persona encargada de definir porque habían pruebas de clasificación. En un último caso el encargado de definir sería Felipe De La Fuente, Gerente Técnico”, sostuvieron.

De todas formas uno de los momentos más destacados fue el potente mensaje de Arévalo para hacer un llamado a la conciliación. Esta situación está estipulada en todos los procesos del CNAD y se realiza para que denunciantes y denunciados lleguen a acuerdo previo a pasar a la parte probatoria.

“Las opiniones que pueda emitir, en este téngase presente, no me inhabilitan para seguir conociendo de la causa, sino que lo hago exclusivamente con el único objeto de hacerles un llamado tanto a denunciantes como denunciados a que en bien del deporte, que hoy en día es la única reserva moral que va quedando en Chile, puedan abrir su mente, abrir su corazón y explorar, a lo menos, la posibilidad de llegar a una conciliación”, comenzó diciendo el presidente del Comité de Arbitraje.

Un discurso extenso, donde fue enfático sobre su parece de llegar a un acuerdo: “Ceder en una postura no es un acto de cobardía ni un acto de debilidad. Ceder es un acto de amor, es un acto de altruismo, que va directamente a trabajar por el bien superior que en este caso que nos ocupa es el deporte”, agregó.

Frases potentes, que no estuvieron ni cerca de igualar una de sus reflexiones finales: “Yo no creo en las sanciones ejemplarizadoras porque no existen, a lo menos en la ley. En la ley las sanciones están previamente definidas y lo ejemplar en este caso es que se persiga el interés superior del deporte y el interés superior del deporte es la competencia sana, es que las deportistas no estén perdiendo el tiempo escuchando una audiencia sino que estén en la pista practicando para que nos llenen de orgullo”, lanzó Arévalo.

Finalmente, y tras 15 minutos de debate privado, las denunciantes solicitaron que la parte denunciante informara si existía un plan de propuesta para una posible conciliación. Un hecho llamativo, ya que era la primera vez que un posible acuerdo estaba en sus planes. Minutos de conversación que no llegaron a puerto, ya que finalmente optaron por definir todo en un proceso probatorio.

“Para no sonar contradictorios con lo que hemos sostenido. La única propuesta nuestra fue el acceder a lo que las deportistas y el entrenador nos pidieran, salvo evidentemente reconocer actos o palabras de discriminación o de maltrato. No recibimos una propuesta, solo negativas”, aclaró en ese momento el abogado de Restrepo.

Ahora el proceso seguirá de manera privada y con testimonios de 15 testigos. Entre ellos atletas, dirigentes y entrenadores. También habrá un sícologo deportivo, que ha estado con las velocistas estos meses. De no terminarse el proceso este viernes, seguirán con la audiencia este sábado.