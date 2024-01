Nunca caminará solo: la emoción de Klopp ante el himno del Liverpool

Jürgen Klopp no continuará en el Liverpool cuándo se acabe la temporada. Foto: José Breton/AP Photo.

El entrenador alemán estuvo al borde las lágrimas, cuando la fanaticada de los Reds entonó You'll Never Walk Alone y mostró pancartas con su nombre. Una despedida anticipada para el estratega que decidió no seguir al final de la temporada.