“Eso lo ve un ciego”: la furiosa respuesta de Marcelo Bielsa a un periodista luego de caer ante Chile en el Preolímpico

El Preolímpico que se está disputando en Venezuela no ha sido un buen torneo para Uruguay, ni menos para su entrenador Marcelo Bielsa. Dos derrotas consecutivas y la sensación, al menos de parte del técnico, de que pudo conseguir algo más, desató la furia del estratega argentino.

Y testigo de ello fueron los periodistas que acudieron a la rueda de prensa, tras caer por la cuenta mínima ante la Selección Chilena. Con evidente cara de hastío, el nacido al otro lado de la cordillera contestaba las preguntas con monosílabos y se reía irónicamente de los argumentos presentados por los presentes en el lugar.

Actitud que reventó cuando un reportero le enrostró que la Celeste “tuvo muchas dificultades” en sus dos primeros compromisos (había perdido ante Paraguay también) e intentaba pedirle que explicara las razones de sus fallidos planteamientos.

“Dígame, ¿cuál es la pregunta?”, se desató el rosarino. Y ante la insistencia del profesional, Bielsa le vuelve a decir: “Pero no pierda tiempo, dígame la pregunta”. Más, su furia no se contuvo con el cuestionamiento sobre lo mal que se vio al bloque posterior del combinado rioplatense y antes que su interlocutor terminara de hablar, le espetó: “Estoy totalmente en desacuerdo, si usted ve que tuvimos enormes dificultades defensivas, no estoy de acuerdo. ¿Hay otra pregunta?”.

Consultado sobre el rendimiento del equipo que comanda, el DT aseveró que “el rendimiento es proporcional... Evidentemente, los resultados que merecimos no los obtuvimos. ¡Eso lo ve un ciego!”, sentenció el transandino. Y nuevamente interrumpió al comunicador para exigirle que le dijera “cuál es la pregunta”.

“Puede analizar los partidos de Uruguay, si es posible”, le pide el periodista y Marcelo Bielsa zanjó el tema con una frase ya repetida: “No obtuvimos los merecimientos que el trámite hubiera ameritado”, vociferó.

Uruguay quedó último en el Grupo B, con cero puntos en dos duelos jugados y le queda enfrentarse a Perú y Argentina. Pero si estos últimos le ganan a la Roja en el partido que se jugará este martes, la Celeste ya no tendrá ninguna posibilidad de clasificar a la siguiente fase pues la Albiceleste sumaría 7 positivos, los mismos que Paraguay y el equipo de Bielsa, en el mejor de los casos, sumaría seis unidades.