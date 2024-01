“No levantes la voz; a mí háblame bien”: Sebastián Beccacece explota contra reportero por cuestionamientos a jugador del Elche

Una llamativa situación protagonizó Sebastián Beccacece en la previa del partido que este domingo su equipo, Elche, disputará como visitante frente al Andorra, encuentro válido por la fecha 24 de la Segunda División de España.

Durante la atención a los medios, el ex entrenador de Universidad de Chile tuvo un tenso cruce de palabras con un periodista, a quien acusó de atacar al jugador Aleix Febas, recordándole que en el pasado “lo has tratado agresivamente. Un día le dijiste que era muy infantil, y usaste una palabra más grave, defendiendo los balones detenidos. Lo tengo grabado y te lo voy a mostrar personalmente. Fuiste muy grosero, y más encima con alguien con quien no podías serlo porque si hay que da el corazón, es Febas”, disparó el adiestrador argentino.

Pero el rosarino no se quedó ahí, agregando que “uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Fuiste extremadamente grosero y hablaría bien de vos si le pides disculpas”, añadió el otrora ayudante de Jorge Sampaoli.

Asimismo, Beccacece enfatizó que “al que atente contra los valores del vestuario, lo vamos atacar. Yo estoy acá para cuidar a mis futbolistas todo el tiempo, y es lo que hago”, recalcó.

Por último, y antes de finalizar la discusión con el comunicador, el trasandino le dijo “no levantes la voz porque yo te estoy hablando con respeto, entonces por favor trátame con respeto; a mí háblame bien, porque yo te hablo muy bien”.

En definitiva otro episodio incómodo para Becaccece, quien no lo ha pasado bien durante su estadía en el Elche, club al que arribó en marzo de 2023.

El adiestrador tomó el mando del equipo con la misión de evitar el descenso a la Segunda División, meta que al final no pudo conseguir. Tras la pérdida de la categoría fue ratificado en su cargo para comandar el regreso a LaLiga, pero por ahora ese objetivo parece lejano.

Ello porque Elche se ubica actualmente en la novena ubicación de la tabla de posiciones, lejos de los puestos de ascenso directo con 34 puntos (a 11 unidades del líder, Leganés), con un saldo de nueve victorias, siete empates e igual número de derrotas.