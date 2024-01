Cristiano destroza los últimos premios de Lionel Messi: “El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad”

Cristiano Ronaldo no se guarda nada. Nunca ha sido su forma. El portugués, que brilló en la reciente entrega de los Globe Soccer Awards 2023, ceremonia desarrollada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, fue condecorado con tres premios. Recibió los galardones al mejor jugador de Oriente Medio, al jugador favorito de la afición y el Premio Maradona, destinado al máximo goleador del año.

Luego de la premiación, el luso fue entrevistado para el diario Récord, donde no tuvo problemas para cuestionar a la organización de los premios The Best, ceremonia en la que Lionel Messi se alzó por tercera vez como el mejor del año (2019, 2022 y 2023). “Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo. Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”, indicó el atacante.

El máximo goleador de la historia no se quedó ahí y continuó con el debate: “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, señaló categóricamente.

Argumenta a su favor

Ronaldo desarrolló más su idea y valoró su propio rendimiento, que alzó como el máximo goleador del año: “De los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane. Sí que sorprende si echas la vista atrás y miras lo que pasó en el Manchester United y en la selección, donde la gente ya me daba por perdido”, aseguró. “Sé que todavía tengo mucho potencial y sé que puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y para la selección nacional. Así que ha sido un año espectacular a nivel personal”, añadió el luso.

El portugués anotó 54 dianas durante 2023. Además, acumula 1.204 encuentros disputados en su carrera, donde ha anotado en 873 oportunidades entre selección, Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr.

Finalmente, entregó un potente mensaje contra la liga francesa, además de valorar al certamen árabe. “Para ser honesto, no creo que está liga saudí sea peor que la liga francesa. En mi opinión, la Ligue 1 tiene dos o tres equipos de buen nivel y en Arabia Saudita, no. Pienso que es más competitiva. Estoy jugando allí desde el año pasado así que sé de lo que estoy hablando. Creo que en estos momentos somos mejores que la liga francesa y seguiremos mejorando”, sentenció.