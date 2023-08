Pelé vs. Messi: cuando el soccer revolucionó Estados Unidos

¿Qué pueden tener en común celebridades tan diversas como Serena Williams, LeBron James y Kim Kardashian? Los tres presenciaron en vivo, y en primera fila, el estreno de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami. Con un tiro libre preciso y precioso, el astro argentino convirtió en su partido debut, ante Cruz Azul, por la Leagues Cup. Desde que se confirmó esta bomba en el mercado de fichajes, la Major League Soccer (MLS) alcanzó una explosiva atención.

Desde lo deportivo, el inicio de la era de la Pulga en Estados Unidos ha sido con el pie derecho. Cinco goles y una asistencia en tres partidos lo han erigido rápidamente en el faro del equipo que dirige Gerardo Martino y que se está armando a su alrededor. Las incorporaciones de Sergio Busquets y Jordi Alba se explican, en parte, por eso. Hoy, el fútbol de ese país gira en torno a Messi. Un ejemplo: Dallas, próximo rival del Inter Miami en la Leagues Cup, agotó sus 20.500 entradas en 18 minutos. Es el primer duelo del argentino como visitante (este domingo, a las 21.30 horas de Chile).

El mercado de pases ha estado potenciado, o remecido, por la irrupción de dos actores emergentes: Estados Unidos y Arabia Saudita. Precisamente, una de las ofertas que tocó la puerta de la familia Messi fue del reino saudí, cuyo poderío económico es casi incontrarrestable. Sin embargo, la franquicia encabezada por David Beckham ganó la partida, lo que alimenta la atracción en la MLS y en el ‘soccer’ pensando en el Mundial 2026. “Es un momento transformador de nuestra liga. Tenemos al mejor futbolista de la historia”, dijo el comisionado de la liga norteamericana, Don Garber.

Inevitablemente, se compara con lo que sucedió con Pelé. En los años 70, el mito brasileño fichó en el Cosmos de Nueva York, de la extinta North American Football League (NASL). También se hace inevitable señalar que las épocas del fútbol son distintas. Si los partidos de O Rei sólo se podían seguir en el estadio u ocasionalmente en la televisión, los juegos de Messi se pueden ver en 107 países a través de la plataforma Apple TV+, dueña de los derechos de transmisión de la MLS con un contrato de 2.500 millones de dólares por 10 años.

¿Cómo ha sido el impacto de dos de los grandes de todos los tiempos?

“Mucho antes que Lionel Messi, Pelé trajo la locura del fútbol a Estados Unidos”. Así se titula un artículo del diario The Washington Post, el cual precisamente hace el paralelismo entre el arribo de la Pulga y el de O Rei a suelo norteamericano, con 48 años de diferencia. Fue en 1975 cuando el fallecido astro brasileño desembarcó en el Cosmos. Mientras la llegada de Messi a Miami repercutió en un aumento exponencial en cantidad de seguidores y en demanda de entradas, el arribo de Pelé generó “esperanza y entusiasmo”, como define la crónica del Washington Post.

El despegue del soccer

Se pueden hacer varias semejanzas respecto a estas estrellas del balompié. Una de ellas es incuestionable: tanto Pelé como Messi llegaron a Estados Unidos siendo campeones del mundo. En el caso del crack brasileño, arribó a Nueva York después de jugar 18 años para el Santos y haber ganado tres Mundiales (1958, 1962 y 1970). Fue en 1974 cuando finalizó su historia con el Peixe. Había dejado la actividad profesional y atravesaba por problemas económicos, que lo tenían con el riesgo de caer en la bancarrota. Para enmendar ese rumbo, tuvo que volver a ponerse los botines.

Durante tres años, el gerente general de Cosmos, Clive Toye, estuvo tanteando la opción de llevarlo. A ello se suma una visita a Sao Paulo del Secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, quien también pujó para contar con Pelé en pos de promover el deporte a nivel nacional. Finalmente, a los 35 años, el brasileño rechazó ofertas de Europa y partió a Norteamérica.

En su momento, el nacido en Três Corações (Minas Gerais) fue el deportista mejor pagado del planeta. Firmó por tres años un contrato de 4,75 millones de dólares de la época. Al día de hoy, eso equivale a 27 millones de dólares. En el presente, Messi gana en Inter Miami entre US$ 50 y US$ 60 millones por año, según reconoció uno de los dueños del club, Jorge Mas. Es, con distancia, el mejor pagado de la liga. Hasta antes de su fichaje, el sueldo más alto del Inter lo tenía el venezolano Josef Martínez, con una base salarial anual de US$ 4 millones.

David Hirshey, editor de la revista Esquire y exreportero del Cosmos en el New York Daily News, manifestó en el Washington Post que “la llegada de Pelé provocó un cambio sísmico en el panorama deportivo estadounidense. En dos años y medio con el Cosmos, Pelé transformó el fútbol de Estados Unidos, jugado hasta entonces por inmigrantes recién llegados, en un vibrante deporte nacional que atrajo a más de 77.000 hinchas al Giants Stadium de Nueva Jersey”.

Pelé debutó en la NASL el 18 de junio del ‘75, con casi 22 mil espectadores en las tribunas. Mientras que en la TV, 10 millones de personas vieron la transmisión de CBS. Su único título fue en la liga 1977, cuando le ganaron la final a Seattle Sounders. En aquel entonces, Pelé compartía escena con Franz Beckenbauer. El alemán fue elegido como el mejor jugador de ese año. O Rei se despidió definitivamente del fútbol el 1° de octubre de 1977, con 75 mil personas en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada equipo. En su paso por Estados Unidos, la leyenda del fútbol anotó 37 goles en 64 partidos disputados.

El impacto se puede medir de diferentes maneras. Messi ya rompe récords. Según Fanatics, tienda especializada en ropa deportiva, la camiseta del Inter con el 10 del argentino fue la más vendida en la historia del deporte en sus primeras 24 horas. Superó así a Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United en 2021; a Tom Brady en su arribo a Tampa Bay Buccaneers en 2020; y a la llegada de LeBron James a Los Angeles Lakers en 2018. Fanatics reveló que en los dos primeros días de venta, el expendio de camisetas de Messi había sido de 700 mil unidades.

A diferencia de épocas anteriores, el factor de las redes sociales es fundamental. Ha sido tal el revuelo que el Inter Miami cuenta con 13,1 millones de seguidores sólo en Instagram (hasta el cierre de esta nota). Se puede decir que es “el Inter más popular”, porque supera al de Milán y al de Porto Alegre juntos (suman 11,9 millones).

El factor Messi anticipó el hecho de que Estados Unidos será la casa del fútbol en los próximos tres años: la Copa América 2024, el nuevo Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026.