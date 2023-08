Ronald Fuentes explota tras nueva polémica en Unión Española: “No quiero ver fantasmas, pero estoy cerca; jugamos contra 17″

En Unión Española vuelven a apuntar sus dardos contra el arbitraje. Nuevamente, el cuadro de Santa Laura sufrió por un cobro dudoso. Esta vez se trata de un gol anulado, cerca del final, que significaba el empate frente a Magallanes. Con la colaboración del VAR, el juez Diego Flores ratificó la decisión del juez de línea y marcó que el tanto no subía al marcador.

La jugada ocurrió al minuto 80, cuando Felipe Masrri arremetió por el sector izquierdo, centró y apareció Vicente Conelli para empujar la pelota. El lineman marcó fuera de juego y luego sus colegas de la cabina de videoarbitraje marcaron que su decisión era correcta. Sin embargo, la imagen no terminó de esclarecer la situación.

Tras el enfrentamiento, Ronald Fuentes, técnico hispano, no ocultó su rabia por el cobro, que se da solo dos fechas después de la polémica caída hispana ante Everton, cuando el árbitro no advirtió un doble toque en el penal de Juan Cuevas. “Si hay alguien del Comité de Árbitros que me llame y diga que no es gol válido, voy y pido disculpas. El guardalíneas estaba en muy mala posición”, señala el DT.

En esa línea, el entrenador dispara contra los jueces del partido. “Vamos a tener que estar preparados para ganar los partidos cuando jugamos contra 17″, apunta, en referencia a los cuatro principales, y quienes están en el VAR.

El estratega no se guarda nada y asegura que los trazos que lanzaron desde la cabina estaban mal hechos. “En el gol fue impresentable donde estaba el guardalíneas. No tengo dudas que el VAR lo ayudó, como estaba mal posicionado, pero la línea la tiraron chueca. No quiero ver fantasmas, pero estoy cerca”, insiste.

A través de sus canales oficiales, Unión Española da a conocer que el enojo contra los referís toma ribetes institucionales. “No queremos ser mal pensados, pero la transmisión muestra una cosa y el VAR dictamina otra. Así no se puede. Gracias hispanos por apoyar. Seguimos. Estamos al tanto de la situación”, escribieron en sus redes sociales.

Hace algunos días, tras caer ante Magallanes por la Copa Chile, el ayudante de Ronald Fuentes, Juan Pablo Ojeda, señaló que al club de Independencia lo podrían estar perjudicando adrede. “Nosotros somos el único equipo que no lo auspician las casas de apuestas. Uno dice la verdad y lamentablemente se van en contra de uno hoy en día. Quizás uno se vea perjudicado, pero vamos a jugar con todas las de la ley el fútbol”, disparaba.