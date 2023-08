Ayudante de U. Española lanza dura acusación para quejarse del arbitraje: “Somos el único equipo al que no lo auspicia las casas de apuestas”

Juan Pablo Ojeda, ayudante técnico de Ronald Fuentes, se fue con todo en contra del arbitraje liderado por Nicolás Millas en la eliminación de Unión Española contra Magallanes por la Copa Chile.

En la conferencia de prensa inició indicando que “me gustaría hablar algo personal, que viene del profe Ronald y el cuerpo técnico, una molestia general. Es inaceptable que designaran a Millas para arbitrar, cuando estuvo involucrado directamente como cuarto árbitro en el partido con Everton. Fue amenazante todo el partido”.

Agregó que Millas “arbitró claramente favoreciendo en cobros a Magallanes. Cortó jugadas claves, que eran contrataques nuestros en superioridad numérica. Es inaceptable. Estamos todos muy molestos, partiendo por el profe, el club, los jugadores, cuando estuvo implicado en lo que pasó en Everton, que fue una noticia nacional e internacional”.

También reclamó por el tiempo agregado en la segunda parte. “Hubo dos paras de juego sobre tres minutos y 10 cambios. No puede dar siete minutos

A continuación hizo un fuerte análisis de un arbitraje que “está en crisis. Tiene que haber una renovación, un mejoramiento. Nosotros vamos ahora a descargar el partido, a analizarlo, a ver qué hicimos malpara trabajarlo al otro día y llegar bien preparados para el juego. No sé si los árbitros harán lo mismo. No sé si ellos llegarán y verán su partido, porque yo veo que se felicitan, se saludan ‘bien, lo hiciste bien’ y no lo hicieron bien. Hoy no lo hicieron bien. Por eso el profe (Fuentes) salió expulsado. No hay una reflexión de ver sus jugadas. Nosotros le mostramos las jugadas a los jugadores. ‘Mira, lo hiciste mal, tienes que mejorar esto, hacer esto otro’. Pero no sé si ellos harán una reflexión que sea significativa para su mejora”.

“Es siempre lo mismo, los mismos errores. Millas estuvo de cuarto el otro día y me dijo ‘no puedes alegar, porque te van a expulsar, porque no está tu profe’. Ahí se aprovechan, porque yo soy segundo. Esas cosas no se deberían hacer”, insistió.

Finalmente, evitó señalar explícitamente una posible “persecución” contra el club, pero indicó que “da para pensar cualquier cosa”.

“Nosotros, Unión Española, somos el único equipo que no lo auspician las casas de apuestas. Uno dice la verdad y lamentablemente se van en contra de uno hoy en día. Quizás uno se vea perjudicado, pero vamos a jugar con todas las de la ley el fútbol”, aseveró.

“Tratamos de hacer un espectáculo y el otro día contra Everton hasta los niños chicos, en unas reacciones que vi en Youtube, vieron de la casa que era doble toque del pie. Y el fue cerrado a ver. Y hoy nos cortaron contras letales con jugadores acalambrados. Se acalambraban, se caían y cobraban faul. Entonces, si te hiciera una edición de todos los cobros chiquititos que fueron sumando para Magallanes, nos ganan 4-0 por esas jugadas que no nos dejaron progresar en esas contras, porque ahí podíamos hacer daño nosotros”.

Por último, en lo deportivo, lamentó la eliminación con Magallanes, pero valoró que “ahora tenemos netamente el Campeonato y vamos a ir full con ello. Esto fue un traspié, pero queda algo más lindo todavía”.