Gustavo Quinteros va por su primera copa en Argentina

Hace casi seis meses, Gustavo Quinteros se despedía de Colo Colo luego de dirigir al club por más de tres años. A los pocos días fue anunciado en Vélez de la Primera División de Argentina. Así, se concretaba un viejo anhelo de dirigir en su país natal, luego de pasos por Bolivia (en donde cuenta con la nacionalidad), Ecuador, Chile, entre otros. Claro que muy pocos imaginaron que en su temporada de estreno en el balompié transandino ya tendría la chance de levantar un trofeo. Tras una dramática semifinal en la que debieron jugar casi todo el partido con un futbolista menos, El Fortín se impuso en los penales a Argentinos Juniors y se metió en la gran final de la Copa de la Liga.

Su rival en esa instancia será un grande de ese país: Estudiantes de La Plata. El equipo de Javier Altamirano, quien esta semana volvió a realizar actividad física en los entrenamientos, eliminó también por penales a Boca Juniors, en un verdadero golpe a las aspiraciones del cuadro Xeneize.

Un duro inicio para ir por un sueño de 10 años

El comienzo de Quinteros en la banca de Vélez fue complejo. Recién en su cuarto partido oficial pudo ganar y, para colmo, fue goleado por 5-0 ante River Plate en el Monumental, en la segunda jornada del torneo. Le cayeron duras críticas de la prensa y de la hinchada. Incluso su hijo tuvo una fuerte discusión en una de las tribunas del estadio José Amalfitani. Pero el equipo se repuso, fue mejorando poco a poco y finalizó en el cuarto puesto (de 14 equipos) del Grupo A de la competición con 25 puntos, con siete victoria, cuatro empates y tres derrotas.

Foto: @Velez

“Le dije a los jugadores que esta campaña y mejora tan rápida en un trabajo nuevo, un sistema de juego distinto, con un entrenador y cuerpo técnico distinto. Cambiar de pensamiento y la mentalidad para apuntar a otras cosas. Yo creo que hace 14 partidos que no merecemos perder”, dijo el DT, haciendo un positivo balance de estos primeros meses con el plantel.

De esta forma, el santafesino va por el título número 13 en su carrera como entrenador. En total, sumó cuatro en Bolivia, dos en Ecuador y seis en Chile. Claro que, de levantar la Copa el domingo, puede tener un sabor más que especial, porque sería la primera en su país natal y, además, un logro que la institución no consigue desde 2014. Luego de eso, han transcurrido 10 años de sequía e incluso torneos en los que han debido luchar por la permanencia.

No obstante, a pesar del gran momento que vive en Liniers, Quinteros no olvida su pasado en nuestro país: “Quiero saludar y agradecer a la gente de Colo Colo que me ha apoyado. Jamás olvidaré cuando la gente coreaba mi nombre, eso es algo que me marcó para siempre. Un saludo eterno”, comentó esta semana en DSports. Incluso no descartó un posible regreso al Cacique en el futuro: “Si regresara a Chile, me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve tres años y vivimos momentos inolvidables. Igual, uno no sabe dónde te llevará el fútbol”.

El mencionado encuentro entre Vélez y Estudiantes está pactado para las 14.30 horas de este domingo 5 de mayo, en Santiago del Estero.