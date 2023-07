La feroz crítica de Ronald Fuentes al árbitro Garay y al VAR

En Unión Española se sienten perjudicados. Luego de su polémica derrota ante Everton de Viña del Mar, el cuadro de Santa Laura ha expresado su molestia a través de diversos canales. Primero fue Sebastián Pérez quien evidencio el malestar, con sus declaraciones luego del pitazo final en Sausalito. “Nos cagaron. Qué más puedo decir. El único análisis que puedo hacer es que nos cagaron”, disparaba el guardameta.

Todo nace a raíz del penal que le da el triunfo a los ruleteros. Primero, una dudosa infracción de Stefano Magnasco. Luego, el yerro más evidente: Juan Cuevas toca dos veces la pelota en su disparo y el árbitro no lo advierte, pese a ser llamado por el VAR y ver la jugada en el monitor. A través de sus redes sociales, el elenco hispano exponía imágenes donde se evidenciaban los errores arbitrales.

Este lunes llegaron las consecuencias. Roberto Tobar reconoció que el juez Cristian Garay se equivocó en sus cobros. “Lamentablemente el árbitro no logra observar el doble toque que existe en la ejecución del lanzamiento penal. A raíz de esto el VAR llama al árbitro a una revisión de campo, donde le muestra las evidencias de la situación. Sin embargo no es apreciado por el árbitro, quien determinó validar el gol”, dijo el presidente de la Comisión de Árbitros. La sanción al silbante principal del encuentro es de cuatro partidos.

Juan Cuevas dispara y toca dos veces el balón antes de que se dirija a portería, situación que no fue advertida por Cristian Garay. Foto: Manuel Lema Olguin/AgenciaUNO

Transcurridos varios días, en Independencia vuelven a levantar la voz. Ahora es Ronald Fuentes quien habla. El DT del equipo rojo observó el partido desde una caseta, ya que estaba suspendido. Este jueves, a 48 horas del clásico de colonias, se refiere a la recordada jornada en la región de Valparaíso. “Garay estaba haciendo un muy buen partido y cometió un error garrafal, o un horror, en realidad, porque no es de percepción, es de reglamento, y eso me preocupa mucho”, dice.

El adiestrador le recomienda al réferi tomar en cuenta la opinión de sus colegas del video arbitraje. Después del encuentro se supo que ellos le habían advertido del doble de Juan Ezequiel Cuevas en el penal que le dio el triunfo a Everton. “Espero que con esto le crea más a la gente del VAR, que escuche y vea por qué lo llaman y no tome decisiones él en función a lo que él estime”, agrega el entrenador.

Pese a esto último, Fuentes no tiene reparos en mostrarse contrario al nuevo tipo de arbitraje. “La tecnología vino para implantar Justicia y no se está haciendo, no solo acá sino que también en muchos países. Yo soy detractor del VAR, no me gusta, no vino a lo que tenía que venir y ha quedado demostrado partido tras partido”, enfatiza.

Además, asegura que Unión Española se ha visto perjudicada en el pasado y que sus rivales muchas veces salen favorecidos por las determinaciones arbitrales. “Nosotros hemos tenido mucha mala suerte con el VAR. Cuando la jugada es en contra nuestra la validan y cuando son a favor nuestro, no. Por eso debemos seguir insistiendo en lo futbolístico, eso nos puede llevar a contrarrestar algunos cobros de la gente que está encargada de impartir justicia”, sostiene.