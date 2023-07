Ley del hielo y con la FIFA encima: la tensa convivencia de las árbitras Loreto Toloza y Leslie Vásquez en el Mundial de Nueva Zelanda

Lo que en un principio parecía un motivo de alegría para el referato chileno se ha transformado en una situación muy incómoda. Una verdadera piedra en el zapato. La designación de la árbitra central María Belén Carvajal y de las asistentes Loreto Toloza y Leslie Vásquez para dirigir en el Mundial de Fútbol Femenino de Nueva Zelanda fue el origen de uno de los episodios más polémicos que recuerde la actividad y donde precisamente las dos juezas de línea aparecen como las protagonistas de una historia llena de intrigas y de relaciones rotas.

El corolario de esta crisis llegó la tarde del martes, cuando la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó la sentencia que terminó castigando a Toloza y Cindy Nahuelcoy con 40 partidos de suspensión, lo que en la práctica significa que ambas estarán más de un año y medio sin dirigir y perderán la categoría FIFA, además de sufrir un importante perjuicio económico. El fallo, asimismo, ofrece una serie de detalles que permiten situar a las profesionales y establecer las responsabilidades, luego de enviar un correo anónimo a más de 450 destinatarios, donde acusaban que Julio Bascuñán mantenía una relación amorosa con Vásquez y que la favorecía en sus designaciones. Como no pudieron sostener tamaña denuncia y reconocieron estar detrás del mentado mail que de acuerdo al Tribunal menoscabó la honra de Bascuñán, ambas recibieron una de las sanciones más duras que se recuerde.

Sin duda que uno de los párrafos más llamativos del escrito de 46 páginas tiene relación con las motivaciones de ambas. “En cuanto a la motivación para su actuar, doña Loreto Toloza suscribió que todo fue tramado por Cindy Nahuelcoy y que participó por solidarizar con ella, luego que le contó que Julio estaba vinculado con Leslie y que por ese motivo Cindy no va a ir al Mundial Femenino”, detalla. Y añade: “A su turno, doña Cindy Nahuelcoy declaró y firmó que sabe que estuvo mal al enviar el correo, que se equivocó y que pensó que con el envío del correo no se vería perjudicada en próximas designaciones, pero que, sinceramente, no tiene pruebas. Agregó en la oportunidad que se esforzó cuatro años para ir al Mundial y que Leslie, jugando sucio, logró ser nominada”.

La misma investigación desmontó la tesis de Nahuelcoy, primero señalando que Vásquez tenía menos designaciones que ella y Toloza, inclusive. Además, la sentencia precisa que “está suficientemente acreditado en autos, y reconocido por las denunciadas, que la Comisión de Árbitros nacional no tiene ninguna injerencia ni participación en las designaciones que realiza Conmebol y/o FIFA para sus respectivos torneos, de tal forma que Julio Bascuñán no podría haber incidido en lo más mínimo en la designación de Leslie Vásquez para asistir al Campeonato Mundial y en la no designación de Cindy Nahuelcoy, como tampoco tendrán ninguna participación en futuras designaciones”.

Relaciones rotas

La resolución encontró a Toloza en plena Copa del Mundo, donde precisamente se encuentra con Vásquez. Naturalmente, las relaciones entre ambas no son las mejores y eso ha quedado claro durante su estadía en Nueva Zelanda y Australia. Conocedores de la situación, relatan que la tensión es máxima. De partida, ambas debieron viajar juntas a Auckland en el mismo vuelo y a escasa distancia. Sin embargo, no cruzaron palabra en las casi 13 horas de vuelo. Tampoco se hablan por motivos profesionales, siendo Carvajal el nexo para estos fines. Y si bien comparten el mismo hotel, las juezas están en habitaciones separadas y se mantienen lejos en instancias como el desayuno, almuerzo o cena. El quiebre es total y definitivo.

De todos modos, esto no impidió que la terna chilena debutara el sábado pasado en la cita planetaria dirigiendo el encuentro entre Francia y Jamaica, que terminó igualado sin tantos. Las mismas juezas ya habían dirigido en el Mundial de Francia 2019, cumpliendo una destacada actuación. Por ello, el quiebre entre Vásquez y Toloza cala hondo en un equipo arbitral afiatado y reconocido internacionalmente. Incluso, durante las últimos días, se asume que la FIFA podría sacar a Loreto Toloza en el primero corte de árbitros que se realiza en el Mundial en las primeras dos semanas del certamen. ¿El motivo? Más allá de la sanción, en Zúrich creen que puede estar afectada sicológicamente por el duro castigo que recibió.

Víctor Navarro, abogado de Leslie Vásquez, describió a El Deportivo las sensaciones de su representada luego de conocerse el castigo. “Leslie se tomó muy bien este fallo. Porque ella quería que se hiciera justicia con el tema, ese es el punto. Por supuesto que tiene la tristeza de que hayan sido dos compañeras con quienes compartió mucho. Es frustrante, porque han estado juntas, incluso, en mundiales anteriores. Han salido muchas veces juntas a competencias y verse en esta situación es desmoralizante. Más allá de eso, tiene la tranquilidad de que se investigó y de que se hicieron las responsabilidades”, expresó.

Al regreso de Nueva Zelanda se espera que las aguas sigan revueltas, debido a que aún quedan instancias de apelación y es muy probable que se produzca una eventual continuidad del caso en la justicia ordinaria. Más allá de cómo termine la historia, lo concreto es que el arbitraje chileno vuelve a estar expuesto a un escándalo que no ayuda en nada a recomponer su muy alicaída imagen.