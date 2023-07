La insólita queja de Xavi tras la derrota del Barcelona ante Arsenal: “No es normal tanta intensidad en un duelo así”

El Barcelona sufrió ante Arsenal. Los catalanes sucumbieron por 5-3 ante la escuadra inglesa en un amistoso de pretemporada. Un resultado que no le gustó a Xavi, entrenador de la escuadra blaugrana. El estratega, sin embargo, se queja del nivel de sus contrincantes. Acusa que este tipo de encuentros no deberían jugarse de esa manera.

“Cuando terminó el partido le dije a (Mikel) Arteta que le habían puesto demasiada intensidad para ser un amistoso. Parecía que estaban jugándose la Champions League, pero bueno, todos quieren ganar. Ellos estaban a otro ritmo. Aun así se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Resultado aparte, las conclusiones son buenas”, señala el técnico.

No obstante, no se queda ahí. El entrenador insiste en que se vieron sorprendidos por el nivel de su rival y que esperaban tener un choque más tranquilo, producto que aún no comienzan las competencias oficiales. “Era nuestro primer partido y veníamos saliendo de un virus que afectó al plantel. No es normal tanta intensidad ni faltas en un duelo así. Entiendo las ganas de querer vencer, pero esto era solo un amistoso”, enfatiza.

Arsenal se impuso ante el Barcelona. Foto: AP/Ashley Landis

La respuesta de Arteta

En Arsenal no se quedan callados ante las declaraciones de Xavi. Mikel Arteta defiende su propuesta. “El fútbol es de los jugadores y ellos siempre quieren ganar. Jugamos frente a 80 mil personas en las tribunas y dieron su 100 por ciento. Es un amistoso, pero había que imponerse”, apunta el español.

“Todo esto no está en nuestras manos. Podemos tener nuestras ideas, pero en el momento que el balón ha empezado a rodar y ellos han metido un gol, luego han hecho una falta. Se ha visto ahí un cambio de intensidad. Son cosas que suceden. Nosotros hemos ido a prepararnos y a competir”, agrega el DT del exequipo de Alexis Sánchez en la Premier League.

De hecho, el adiestrador del Arsenal enfatiza en que lo expuesto por su equipo aún no es el 100 por ciento de su capacidad futbolística. “Estamos muy contentos con lo que tenemos actualmente, claro que debemos hacer mejoras a lo que queremos hacer en los partidos y eso aun nos falta, pero en general estoy muy complacido”, dice.

Las polémicas de Xavi

No es primera vez que Xavi Hernández sorprende con sus declaraciones post partido desde que comanda la banca técnica del Barcelona. En el pasado hizo noticia por distintas quejas. Entre ellas, el tamaño del césped de algunos campos de LaLiga y la programación que le ponían a sus dirigidos.

El abril pasado, el exseleccionado español disparó contra el Getafe por no tener su campo bien regado. “Nos ha perjudicado, pero ya lo sabíamos. Ayer entrenamos con el campo seco en Barcelona porque sabíamos de esta situación. Es difícil. Se me ha criticado mucho por la superficie, pero es muy difícil para los jugadores jugar en este estado. Es malo para el espectáculo”, sentenciaba.

En ese sentido, el estratega ha dicho que no le interesa que se hagan burlas por sus constantes descontentos. “A mí se me critica por todo. Pero por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia. No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie”, insistía.