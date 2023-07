Abogado de la árbitra Leslie Vásquez se lanza contra Castrilli: “Ya está retirado, no está actualizado; trata de mantenerse vivo en el medio”

Víctor Navarro, abogado de Leslie Vásquez y del sindicato de árbitros está tranquilo. La sanción de 40 fechas contra Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza tiene “conforme” a su defendida, quien se encuentra en Oceanía, en la Copa del Mundo Femenina. Asimismo, desestimó los comentarios de el exjuez Javier Castrilli, quien habló de la árbitra como (la) mujer de Julio Bascuñán. Además, explicó que si este último se querella contra el argentino, ellos se plegarán a esa acción legal.

¿Qué le parece la sanción en contra las dos árbitras?

Lamentamos que haya involucradas dos socias del sindicato en esto, pero ya se esclareció el tema. Efectivamente, hemos dado con las dos autoras y se establecieron las responsabilidades del caso.

¿Les parece proporcionado el castigo?

Estamos conformes con la sanción. Desde nuestro punto de vista no habrá una apelación. Sin embargo, si ellas apelan nos haremos parte en ese caso para solicitar que se mantenga la sentencia.

¿Irán a la justicia ordinaria?

Podríamos recurrir a la justicia ordinaria, pero yo creo que quien más podría recurrir es Julio Bascuñán, quien tuvo un daño reputacional mayor que el de Leslie (Vásquez). Yo no puedo responder por Julio, porque no es mi defendido y porque yo soy abogado del sindicato. Julio es parte del empleador. Yo estoy patrocinando a Leslie por medio del sindicato.

¿Cómo está Leslie Vásquez con esta situación?

Leslie se tomó muy bien este fallo. Porque ella quería que se hiciera justicia con el tema, ese es el punto. Por supuesto que tiene la tristeza de que hayan sido dos compañeras con quienes compartió mucho. Es frustrante, porque han estado juntas, incluso, en mundiales anteriores. Han salido muchas veces juntas a competencias y verse en esta situación es desmoralizante. Más allá de eso, tiene la tranquilidad de que se investigó y de que se hicieron las responsabilidades.

¿Está bien el número de fechas?

En el ámbito disciplinario, cuarenta fechas me parece una sanción correcta.

¿De dónde surge esta animosidad?

Según el Tribunal, esta animadversión de Toloza y Nahuelcoy aparece por la intención que tenía Cindy de ir al Mundial. La frustración de no haber sido designada trata de bajar a la competidora más próxima que tenía, que era Leslie (Vásquez). Ese es el origen de este caso.

¿Leslie se pronunciará sobre esto?

No, ella no tiene nada qué decir. Estando en el Mundial ella tiene impedido acercarse a la prensa, no puede dar ninguna declaración.

¿Pero está conforme?

Sí, está tranquila. Quizás después de la Copa del Mundo haga alguna declaración. Pero, en este minuto, no puede hacerlo por regla FIFA. De hecho, se supone que está concentrada y no tiene idea, pero está al tanto de todo lo que ha ocurrido.

¿Ustedes tomarán alguna acción legal en un futuro próximo?

En lo inmediato no, por varias razones. Primero, porque Leslie está fuera de Chile, por lo tanto, no podemos hacer algo ahora. Lo segundo, es que estamos esperando la apelación y, seguramente, ahí nos haremos parte; si es que Cindy o Loreto hacen algo. Si ellas no hacen nada, nosotros tampoco, porque desde nuestro punto de vista las 40 fechas es una cantidad suficiente, de hecho, las deja fuera del fútbol hasta inicios de 2025. Deportivamente, ya es muy complicado para ellas continuar la carrera y, por lo mismo, para nosotros no se justifica ir a una apelación.

¿La ANFP tomará otro tipo de acciones legales?

Eso no quita que la ANFP después vaya a tomar alguna medida laboral contra las involucradas, en el entendido de un acoso laboral. Esa arista se va a abrir, eso es cosa de tiempo. Probablemente se desarrollará después de la apelación. Me atrevería a decir que existe un 90% opciones de que vaya. Acoso laboral en contra de Leslie (Vásquez) y en contra de Julio (Bascuñán). En definitiva, termina afectando la actividad normal del empleador. Más allá de acoso laboral hay un tema de alteración de la faena, que es el nombre legal.

¿Qué opina de los comentarios de Javier Castrilli, quien habló del Señor de la Noche y habló de Leslie Vásquez como (su) mujer?

Vi los tweets. No sé por qué le siguen dando pelota a ese tipo. Ya está retirado, no está actualizado en materia de reglas… Dejó un desastre a nivel de la Comisión de Árbitros y seguimos escuchándolo. Fue algo terrible.

¿Por qué cree usted que tiene tanta animosidad contra Bascuñán, que también salpica a Leslie Vásquez?

Pero a Leslie la salpica a propósito de molestar a Bascuñán. Yo no me atrevería a ocupar la palabra complot, pero hubo varios roces en la época en que Bascuñán y Castrilli trabajan juntos, el primero como árbitro y el otro como jefe de la comisión. Y buena parte de despido del argentino se debe a la salida que él provocó de los 14 árbitros, que en su minuto fueron desafectados, entre ellos Bascuñán. Es la rencilla que existe entre ambos y toca a Vásquez, pero ella no tiene nada que ver en este cuento. Ella no tiene relación a favor ni en contra de Castrilli. Y estoy seguro de que Castrilli no tiene ninguna aprensión particular con Leslie.

Castrilli habla de (su) mujer por Leslie Vásquez ¿Es algo injurioso, no?

Desde luego, pero ahí la injuria va sobre Bascuñán, quien es el encargado de denunciar esto y, según me parece, ya tiene antecedentes más que suficientes para hacerlo. Si quisiera podría hacerlo. Yo no lo puedo asegurar, porque yo estoy en el sindicato y Bascuñán es parte de empleador. No puedo tener relación directa con él para afectos de asesorías y cosas así. Si me preguntas desde un punto de vista legal, más neutral, te digo que Bascuñán sí tiene elementos para poder querellarse.

¿Y cuáles son las motivaciones del argentino?

Es que Castrilli trata de mantenerse vivo en el medio porque la cuestión también es rentable. Piensa tú que está abriendo su escuela de árbitros, creo que en Lampa o en Colina, no estoy seguro. Entonces necesita publicidad. Se rumorea la llegada de sujetos como Néstor Pitana o Carlos Amarilla. Desde el sindicato no manejamos información al respecto y tampoco nos corresponde darla. Pero, estando este fantasma (Castrilli) pesando sobre Roberto Tobar (jefe de la Comisión de Árbitros) que, incluso, se rumoreaba que estaba involucrado en el caso correos de ahora. Por supuesto que con esto le estás dando comidillo a Castrilli para que diga ‘estos vienen, pelea’. Las rencillas de árbitros han sido una cuestión que ha estado desde el principio de los tiempos. Nunca habíamos pasado por tantas comisiones en tan poco tiempo. Eso partió con Castrilli. Si tú revisas hasta la época de Enrique Osses todas las comisiones duraban alrededor de cuatro años. Cuando entra Jorge Osorio, que dura poco menos de un año, porque entra Castrilli. Ahí se desata esta crisis que tiene a Tobar en la cuerda floja. Pero convengamos, te lo planteo como aficionado al fútbol, no podemos cambiar comisiones todos los años, no es razonable. Hay un problema de credibilidad, de continuidad en el trabajo, una serie de implicancias que no convienen a nadie. La continuidad es una cuestión necesaria.

¿Esta escuela de Javier Castrilli tiene alguna relación con la federación?

Ninguna. Es una escuela de arbitraje para dirigir en ligas privadas, campeonatos de aficionados. En ningún caso será una escuela federada, porque en Chile no existen. Los árbitros son formados en el INAF, que es parte de la ANFP. El propio empleador es el que forma a su propia gente. No hay escuelas alternativas. Como negocio puede funcionar, un cabro de 17 o 18 años que ve que estudia a futuro y por mientras qué puede hacer, puede entrar a la escuela de Castrilli y eso le genera dinero al argentino. Pero es una iniciativa privada como cualquier otra.

¿Leslie Vásquez se encuentra menoscabada por estas declaraciones de Castrilli?

Francamente, no está inquieta por Castrilli, ni siquiera le da pelota al hombre. Fíjate que Castrilli nunca nombra a Leslie, si bien tú puedes entender la referencia, por supuesto. Nunca ocupa su nombre al contrario de Bascuñán. Leslie se ve más instrumentalizada que ser el objetivo del ataque.

Pero son insinuaciones no muy decorosas…

Desde luego, pero dudo que ella quiera actuar contra Castrilli en este minuto. Salvo que lo haga Bascuñán y ella se pueda plegar a la acción, eso yo lo veo mucho más probable.

¿Vásquez ejercerá alguna acción legal contra el transandino?

Que yo sepan, de momento, no. Tampoco lo hemos hablado.