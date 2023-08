La tajante respuesta de la ANFP tras los dardos de Unión Española por la nueva polémica arbitral

En Unión Española están desesperados. Los últimos cobros arbitrales alejan la paz de Santa Laura, lugar en el que se sienten perjudicados. Hace algunas semanas, por el doble toque de Juan Ezequiel Cuevas en el penal que le dio el triunfo a Everton; este fin de semana, por el gol anulado a Vicente Conelli, que significaba el empate frente a Magallanes.

Ronald Fuentes ha disparado contra el arbitraje, no una, sino dos veces. Incluso, este sábado expuso sus sospechas frente a un eventual complot contra sus dirigidos. “En el gol fue impresentable donde estaba el guardalíneas (...) No quiero ver fantasmas, pero estoy cerca”, dijo.

Antes, cuando ocurrió el incidente en Viña del Mar, expuso ser contrario a la implementación de la tecnología en el fútbol. “Yo soy detractor del VAR, no me gusta, no vino a lo que tenía que venir y ha quedado demostrado partido tras partido”, señalaba.

A mitad de semana, los dardos los lanzó Juan Pablo Ojeda, su ayudante técnico. “Nosotros, Unión Española, somos el único equipo que no lo auspician las casas de apuestas. Uno dice la verdad y lamentablemente se van en contra de uno hoy en día. Quizás uno se vea perjudicado, pero vamos a jugar con todas las de la ley el fútbol”, disparaba.

Ahora, tras la caída hispana ante Magallanes, desde la ANFP levantan la voz. Contrariamente a lo que sucedió en Sausalito, ahora es para respaldar la determinación arbitral. “En la presente jugada, el balón sobrepasa la línea del penúltimo defensor, siendo este, por consiguiente, el parámetro para trazar la línea de fuera de juego. Se ubica la línea perpendicular por la parte más cercana del balón a la línea de meta”, explican, a través de un hilo de Twitter.

“En el trazado se observa el pie del delantero rojo, sobrepasando la línea del balón, lo cual automáticamente a través del software del VAR arroja posición de fuera de juego. Este tipo de jugadas no son interpretables”, agregan.

Más allá de las explicaciones, en Unión Española ya se habían referido a las líneas del VAR. De acuerdo a lo dicho por Ronald Fuentes en la conferencia de prensa posterior al encuentro, estas fueron trazadas de forma errónea. “La línea la tiraron chueca”, insistió el entrenador.

Además, a través de sus canales oficiales, Unión Española dio a conocer que el enojo contra los referís tomó ribetes institucionales. “No queremos ser mal pensados, pero la transmisión muestra una cosa y el VAR dictamina otra. Así no se puede. Gracias hispanos por apoyar. Seguimos. Estamos al tanto de la situación”, escribieron.