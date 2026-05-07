SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arrau detalla plan de construcción de recintos penitenciarios del gobierno: “Estamos hablando del orden de 10, 12 adicionales″

    "Lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio muy radical. Yo te diría que desde el 2012 que no hay un salto importante en la construcción de recintos penitenciarios", enfatiza el ministro de Obras Públicas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Arrau detalla plan de construcción de recintos penitenciarios del gobierno: “Estamos hablando del orden de 10 o 12 adicionales″ PEDRO RODRIGUEZ

    El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, entregó este jueves mayores detalles respecto a la cantidad de recintos penitenciarios que planean construir durante la actual administración de José Antonio Kast.

    Estamos firmando en los próximos días un mandato con el ministerio de Justicia que nos dará una lista de cárceles. Esperamos darlo a conocer en las próximas semanas”, detalló el secretario de Estado a Radio13c.

    Ya durante esta semana había detallado respecto a las expectativas del gobierno en esta materia. Al respecto, había detallado que esperaban avanzar en la construcción de sobre 20 mil plazas adicionales. En ese sentido, enfatizó que mantienen un plan completo en esta materia.

    “El gobierno anterior dejó algunas recintos adjudicados vía concesiones que se empezarían a construir a fines de este año. Por ejemplo, el Arenal en Atacama y otras. Eso está programado”, comenzó explicando.

    A lo que continuó: “Lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio muy radical. Yo te diría que desde el 2012 que no hay un salto importante en la construcción de recintos penitenciarios. Estamos hablando del orden de 10-12 recintos penitenciarios adicionales”.

    El secretario de Estado mencionó que muchos de estos proyectos estarán en localidades que ya tienen recintos, pero que serían ampliados, particularmente aprovechando las zonas con “poca interferencia local”.

    También estamos estudiando, y llevamos tres meses en esto antes de partir el gobierno, si podemos meter construcción industrializada, construcción modular. Hemos contactado cárceles de alta seguridad. En México hay cárceles de alta seguridad con construcción industrializada modular. En Argentina se han construido y se están construyendo”, agregó Arrau.

    Este plan se agregaría a la expansión de la cárcel de Santiago 1, anunciada durante la presidencia de Gabriel Boric y que ha tenido críticas por parte de los alcaldes de Santiago, tanto durante el período de Irací Hassler como por Mario Desbordes.

    Aunque el mismo Arrau había puesto dudas sobre el asunto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, finalmente confirmó que aquel proyecto continuaría.

    “El ministro Arrau tiene toda la razón, porque no se va a construir una nueva cárcel en Santiago. Lo que se hace es ampliar las actuales instalaciones y eso está establecido, está dentro de las proyecciones, existe, dentro de esta llamada Ley Fast Track para construir o ampliar cárceles, ocupar esa destinación”, señaló a Desde la Redacción de La Tercera.

    Lee también:

    Más sobre:Martín ArrauCárcelesObras PúblicasConstrucciónCárcel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

    Exdiputado Lavín opta por hermetismo ad portas de conocer decisión de tribunal sobre su prisión preventiva

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Lo más leído

    1.
    Desbordes denuncia al SLEP Santiago ante Contraloría por mantener a exrectora del Instituto Nacional pese a destitución

    Desbordes denuncia al SLEP Santiago ante Contraloría por mantener a exrectora del Instituto Nacional pese a destitución

    2.
    Senapred modifica alerta temprana preventiva para la RM, Valparaíso y O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas

    Senapred modifica alerta temprana preventiva para la RM, Valparaíso y O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas

    3.
    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    4.
    Cuatro camionetas quemadas deja ataque incendiario a empresa en Collipulli

    Cuatro camionetas quemadas deja ataque incendiario a empresa en Collipulli

    5.
    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj
    Chile

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio
    Negocios

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito
    El Deportivo

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito

    ¿Era penal? El pisotón sobre Gary Medel que desató la furia en la UC ante Cruzeiro

    El dardo de Fernando Zampedri en la UC tras el empate ante Cruzeiro: “Estamos primeros, ¿quién pensó que iba a ser así?"

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía
    Cultura y entretención

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski
    Mundo

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera