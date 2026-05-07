Arrau detalla plan de construcción de recintos penitenciarios del gobierno: “Estamos hablando del orden de 10, 12 adicionales″

Arrau detalla plan de construcción de recintos penitenciarios del gobierno: “Estamos hablando del orden de 10 o 12 adicionales″

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, entregó este jueves mayores detalles respecto a la cantidad de recintos penitenciarios que planean construir durante la actual administración de José Antonio Kast.

“Estamos firmando en los próximos días un mandato con el ministerio de Justicia que nos dará una lista de cárceles. Esperamos darlo a conocer en las próximas semanas”, detalló el secretario de Estado a Radio13c.

Ya durante esta semana había detallado respecto a las expectativas del gobierno en esta materia. Al respecto, había detallado que esperaban avanzar en la construcción de sobre 20 mil plazas adicionales. En ese sentido, enfatizó que mantienen un plan completo en esta materia.

“El gobierno anterior dejó algunas recintos adjudicados vía concesiones que se empezarían a construir a fines de este año. Por ejemplo, el Arenal en Atacama y otras. Eso está programado”, comenzó explicando.

A lo que continuó: “Lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio muy radical. Yo te diría que desde el 2012 que no hay un salto importante en la construcción de recintos penitenciarios. Estamos hablando del orden de 10-12 recintos penitenciarios adicionales ”.

El secretario de Estado mencionó que muchos de estos proyectos estarán en localidades que ya tienen recintos, pero que serían ampliados, particularmente aprovechando las zonas con “poca interferencia local”.

“También estamos estudiando, y llevamos tres meses en esto antes de partir el gobierno, si podemos meter construcción industrializada, construcción modular. Hemos contactado cárceles de alta seguridad. En México hay cárceles de alta seguridad con construcción industrializada modular. En Argentina se han construido y se están construyendo”, agregó Arrau.

Este plan se agregaría a la expansión de la cárcel de Santiago 1, anunciada durante la presidencia de Gabriel Boric y que ha tenido críticas por parte de los alcaldes de Santiago, tanto durante el período de Irací Hassler como por Mario Desbordes.

Aunque el mismo Arrau había puesto dudas sobre el asunto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, finalmente confirmó que aquel proyecto continuaría.

“El ministro Arrau tiene toda la razón, porque no se va a construir una nueva cárcel en Santiago. Lo que se hace es ampliar las actuales instalaciones y eso está establecido, está dentro de las proyecciones, existe, dentro de esta llamada Ley Fast Track para construir o ampliar cárceles, ocupar esa destinación”, señaló a Desde la Redacción de La Tercera.