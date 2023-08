El primer partido como local de Nicolás Núñez en Universidad Católica fue un martirio. Luego de la igualdad con Cobresal, con polémica de por medio por el actuar del arbitraje, la UC tuvo ante Audax Italiano una de sus peores actuaciones del año, en Santa Laura. Nuevamente ante los verdes (la eliminación de la Copa Sudamericana todavía duele en San Carlos), los cruzados sucumbieron y masticaron una derrota muy amarga de 2-0. Así, se estancan en la tabla.

El nuevo entrenador de los cruzados hizo modificaciones. Volvió César Pinares, mientras que Ignacio Saavedra se perdió el juego por acumulación de amarillas. Con este panorama, Núñez alineó un 4-1-4-1, con Brayan Rovira solo en el eje. A priori, parecía ser un equipo muy ofensivo. Sin embargo, se quedó en el mero papel. Durante todo el año, a la Católica le ha penado tener más variantes (y peso) en el mediocampo. Ante los tanos se volvió a evidenciar. Todos los equipos se dan cuenta de que una debilidad de la UC está en una zona fundamental de la cancha. Audax no fue la excepción.

El partido de los cruzados fue una extensión de la etapa de Ariel Holan. Definitivamente, el equipo que alineó Núñez no se halló en la cancha. No tenía el control del partido, no se acercaba al arco rival y mostraba fisuras en la defensa. Si por afuera, Montes y Cuevas no marcaban diferencia, Alexander Aravena estaba muy atrás. Mientras tanto, la lentitud de Pinares no ayudaba en nada al equipo. El cuadro floridano leyó mejor el encuentro, fue a atacar a la UC y sacó provechó de dos acciones puntuales: un lateral y un tiro de esquina. Después, administró.

En los 15′, Audax abrió el marcador gracias a una acción de Gonzalo Sosa, quien empalma el balón y éste se mete en la portería de Peranic, mientras la zaga cruzada quedó petrificada. Revisando la acción, no alcanza a tocarla Jhonatan Candia. Un par de minutos después, empató Clemente Montes. Sin embargo, la acción se revisó en el VAR y se anuló por fuera de juego de Aravena.

El videoarbitraje fue protagonista. En los 35′, el juez Felipe González observó un supuesto penal de Matus a Zampedri. Pese a los airados reclamos de los locales, el árbitro no cobró el penal. El panorama se puso peor para Católica con el 2-0 de Osvaldo Bosso, con un cabezazo tras un córner, al final de la primera parte.

Para el complemento, en vez de remecer el árbol y darle una vuelta de tuerca, Núñez hizo cambios a cuentagotas, lo que no resultó. La Católica fue un equipo desordenado, sin ideas y totalmente quebrado en el medio. No había mediocampo (el karma del equipo en todo el año). Cada contragolpe de Audax era peligro de gol. Michael Fuentes hizo lo que quiso con el discreto Byron Nieto por su franja. El golero Tomás Ahumada tuvo algunas intervenciones destacadas. Pero el triunfo no pasaba un gran riesgo.

Si la UC ganaba, quedaba cuarta en la tabla, mirando con mejor perspectiva lo que viene. Pero esta fea caída (por la forma) los mantiene en el noveno puesto, indigno para un equipo que aspiraba a pelear el título.

Ficha del partido

U. Católica: N. Peranic; B. Nieto (73′, F. Di Santo), B. Ampuero (88′, D. González), G. Kagelmacher, E. Mena (73′, A. Parot); B. Rovira; C. Montes, C. Pinares, A. Aravena, C. Cuevas (46′, G. Tapia); y F. Zampedri. DT: N.Núñez.

A. Italiano: T. Ahumada; O. Rojas, C. Labrín, O. Bosso, E. Matus (88′, R. Cereceda); F. Juárez, M. Sepúlveda (88′, G. Hachen); J. Candia (75′, F. Torres), A. Riep (81′, G. Álvarez), M. Fuentes; y G. Sosa. DT: L. Marcogiuseppe.

Goles: 0-1, 15′, Sosa, empalma dentro del área; 0-2, 45′, Bosso, cabezazo tras un córner

Árbitro: F. González. Amonestó a Cuevas (UC); Juárez, Labrín (AI).

Estadio Santa Laura. Asistieron 9.128 personas.

En cursivas, jugadores juveniles.