¿Tiene razón CR7? El frente a frente de la MLS de Lionel Messi y la liga saudí de Cristiano Ronaldo

Durante estos días, la actividad del fútbol internacional está tomada por el periodo de fichajes y la danza de nombres y millones para reforzar a los equipos de cara a la temporada 2023-2024. Si bien es cierto que Europa es la industria dominante, no es menos cierto que dos actores se han metido con todo en la búsqueda de figuras de primer orden para potenciar sus respectivas ligas: Arabia Saudita y Estados Unidos. Esto va de la mano con el desembarco de las dos principales estrellas del fútbol en los últimos 15 años. Por un lado, Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Por el otro, y el movimiento más reciente, Lionel Messi en el Inter Miami.

Se da un cambio de paradigma, en el sentido de que son muchos los grandes nombres que están eligiendo competencias emergentes, que no están en la élite (eso sí, aspiran a ello a través de fichajes de renombre), en desmedro de continuar en las ligas top del Viejo Continente y en clubes de tradición. ¿Razones? Una fundamental es económica, sobre todo en Medio Oriente, pero también se explica por una decisión de vida, un proyecto de familia o que ya tienen una cierta edad.

La presencia de Messi y Cristiano en ligas “de segunda línea” ha hecho virar el radar y no solamente poner el foco en campeonatos de peso como la Premier League, LaLiga de España o la Serie A. En ese sentido, CR7 abrió el debate. Consultado sobre si hay una opción de que se marche a Norteamérica, el luso ninguneó a la Major League Soccer y ubicó a la liga saudí por sobre la nueva casa de la Pulga. “Creo que el campeonato de Arabia Saudita es mucho mejor que la MLS y con el tiempo será muy fuerte. En tres años (Arabia Saudita) sería la quinta mejor liga del mundo”, dijo el Bicho, luego de una derrota 5-0 ante el Celta de Vigo, en un amistoso de pretemporada.

Las declaraciones de Cristiano dan pie para el inevitable ejercicio de la comparación. ¿Qué liga es mejor, la MLS o la Saudi Professional League? Para inclinarse por una u otra, hay que poner sobre la mesa una serie de variantes.

Un indicador es el ranking de ligas, que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS). El listado de 2022 tiene al campeonato saudí en el 40° lugar, ocho puestos más arriba que en 2021. Es la tercera mejor de Asia, tras Corea del Sur (18°) y Japón (30°). La MLS se ubica más abajo. Es 43° y quinta de la Concacaf, después de México, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Un aspecto importante en la elaboración del ranking dice relación con el rendimiento en las copas internacionales.

Cristiano festeja un gol por el Al Nassr. FOTO: REUTERS/Ahmed Yosri

Para tener una referencia, podemos recurrir al reciente Mundial de Clubes, en el cual participaron elencos de ambos países. El Al Hilal saudí fue subcampeón, cayendo en la definición ante el Real Madrid (le ganó en semis al Flamengo). Mientras que el Seattle Sounders norteamericano quedó eliminado en cuartos de final, ante el Al Ahly egipcio.

Valores y cifras

Un aspecto en el cual está mejor el torneo estadounidense es la valorización. Según los datos de Transfermarkt, la MLS tiene un valor de mercado de 1.240 millones de euros (1.389 millones de dólares). El promedio por club, entre los 29 que conforman la liga, es de 42,8 millones de euros. Mientras tanto, el torneo de Arabia Saudita tiene una valorización de 545 millones de euros (US$ 610,5 millones). El promedio por equipo, entre los 18 de la Saudi Pro League, es de 30,3 millones de la moneda europea.

Desde lo general a lo particular, el Inter Miami de Leo Messi es el club más valioso de la Major League Soccer: 70,6 millones de euros (US$ 79 millones). A su vez, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo es el segundo más caro de su país: 121,08 millones de euros (US$ 135,6 millones).

Messi junto a Busquets, en una práctica del Inter Miami. FOTO: REUTERS/Marco Bello

Respecto a la inversión en jugadores, los petrodólares árabes tienen un poderío difícil de contrarrestar. Para la temporada 23-24, los saudíes han tirado la casa por la ventana atrayendo a figuras (vigentes) de primer orden. El Al Nassr de CR7 fichó al croata Marcelo Brozovic, subcampeón de la Champions con el Inter. El Al Ittihad dio el golpe contratando a Karim Benzema y a N’Golo Kanté. Por su parte, el Al Hilal incorporó al portugués Rubén Neves, al senegalés Kalidou Koulibaly y al serbio Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio. A su vez, el Al Ahli contrató al brasileño Roberto Firmino, del Liverpool.

En el caso de la MLS, es el Inter Miami de David Beckham el que ha atraído a los cracks para esta etapa del club, fundamentalmente para acompañar a Messi. Son los casos de Sergio Busquets y Jordi Alba, que jugaron con el rosarino en el Barcelona.

Respecto a los salarios, no hay punto de comparación. Mandan los millones de Medio Oriente. Cristiano Ronaldo es el mejor pagado del mundo, recibiendo en su cuenta nada menos que 200 millones de euros por temporada (US$ 224 millones). Quien lo acompaña en el liderato del ranking en el reino saudí es Karim Benzema, su excompañero en el Madrid. El francés firmó por Al Ittihad por una cifra aproximada a los 200 millones de euros por año. Este mismo club firmó al galo Kanté, ex Chelsea, a cambio de 25 millones de euros por temporada.

En Estados Unidos, hay que tener presente que funciona el límite salarial, al igual que en otras competencias como la NBA. Para 2023, el tope establecido por la MLS es de US$ 5,2 millones por franquicia, aunque a esta cifra se le puede agregar US$ 1,9 millones más en otras variables. Sin embargo, el reglamento también incluye la figura del “jugador franquicia”. ¿Qué significa esto? Todos los clubes de la liga tienen la opción de contratar a tres futbolistas fuera del tope salarial, mecanismo que permitió, por ejemplo, que llegara David Beckham a Los Angeles Galaxy y que ahora le permitió al mismo inglés llevar a Messi a su escuadra.

El socio de Beckham en la propiedad del Inter, Jorge Mas, aseguró que el argentino ganará “entre 50 y 60 millones de dólares anuales” (entre 45 a 54 millones de euros) y optará a otros beneficios económicos. Hasta antes del arribo del campeón del mundo, el mejor pagado del club de Miami era el delantero Josef Martínez. Según el sitio Spotrac, especializado en salarios en el deporte, el venezolano tiene una base salarial de US$ 4 millones.