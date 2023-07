Ex técnico de la U se suma al proyecto de Lionel Messi en el Inter Miami

El Inter Miami sigue sumando piezas a su nuevo proyecto deportivo. La llegada de Lionel Messi no solo revolucionó el impacto mediático del equipo, sino que también provocó una revolución dentro de su funcionamiento. Por eso ha habido fichajes tanto para la plantilla como para las oficinas del cuadro de Florida.

Y es que tras la llegada del campeón del mundo, el equipo de David Beckham también trajo a Sergio Busquet y a un nuevo DT, Gerardo Martino. Todos viejos conocidos de La Pulga. El técnico por ejemplo lo entrenó tanto en Barcelona como en la selección argentina.

Pero Beckham no se conformó y esta jornada anunció la llegada del ex técnico de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos. El director técnico llegará a Miami para tomar un cargo dentro de la estructura de inferiores. Un trabajo que ya había realizado entre 2003 y 2005 cuando estuvo a cargo del “Juvenil B” del Barcelona, donde precisamente trabajo con Messi cuando este aún no debutaba en el primer equipo.

Tras aquello, Hoyos ha tenido una carrera extensa dentro del fútbol, dirigiendo a más de 15 equipos. Dentro de ellas destacan Bolívar (2011-2012), Talleres (2014), La U (2017-2018) y Atlas de Guadalajara (2018-2019). En Estados Unidos también dijo presente, dirigiendo al Jacksonville Armada, de la tercera división del país norteamericano.

Jordi Alba también aterrizará en Miami

El equipo de Miami quiere hacer sentir a Messi como en casa. Por eso está trayendo a profesionales que hayan trabajado con el argentino en el pasado. Así fue con Busquet, Martino y Hoyos y así será con Jordi Alba, próximo fichaje del Inter.

La noticia fue confirmada por Jorge Mas, uno de los dueños del equipo, al medio argentino TyC Sports. “Firmó sus papeles y viene en los próximos días”, anunció el empresario mexicano, confirmando que tres de los jugadores más importantes en la historia del Barcelona se reunirán en Florida para intentar conquistar la MLS.

De momento el objetivo no es fácil. El Inter de Miami marcha último en la Conferencia Este de la liga con tan solo 18 puntos en 22 partidos jugados. Habrá que ver si las nuevas contrataciones podrán cambiar la lógica del club o si necesitarán de más ayuda. De momento, los medios estadounidenses hablan de que existe interés en contratar al uruguayo Luis Suárez, aunque para que eso suceda el delantero deberá buscar una salida de Gremio.