Futbolista denunciado por David Escalante se defiende con todo tras ser acusado de amaño de partidos

El fútbol chileno está en alerta tras las acusaciones de David Escalante. El delantero de Cobreloa reveló que en el plantel 2022 habían jugadores involucrados en apuestas y dio a conocer duros detalles de la interna del cuadro loíno. También apuntó a un deportista en concreto. “Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo (en la definición del ascenso) y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final”, disparó el atacante.

El aludido saca la voz. Lo hace a través de sus redes sociales y desmintiendo que su tarjeta roja haya sido algo premeditado. “Con sorpresa y molestia me tocó escuchar las palabras de un ex compañero equipo”, inicia diciendo el futbolista. Ríos, formado en las divisiones inferiores del elenco de Calama, se mantuvo en el primer equipo naranja entre 2017 y 2022. En el curso pasado fue uno de los puntos altos del equipo de Emiliano Astorga, actuando como volante y defensor, dependiendo de la necesidad del técnico.

Sin embargo, su buena temporada se vio empañada al irse expulsado en la definición del ascenso. Y, tal como relató Escalante, solo días después de la goleada que sufrió Cobreloa, el oriundo de Talagante firmó con la escuadra de la región de Atacama. De todas formas, el ex seleccionado Sub 20 descarta cualquier arreglo previo con Copiapó. “Por años defendí los colores de Cobreloa, institución a la cual le estoy eternamente agradecido por haberme formado como jugador. Durante el tiempo di lo mejor de mi, con aciertos y errores, pero siempre intentando dejar en lo más alto al club”, escribe.

Axl Ríos, defendiendo a Deportes Copiapó. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

Luego enfatiza. “Las palabras de esta persona son desafortunadas y tendenciosas, las rechazo y desmiento enfáticamente y tomaré las medidas que crea necesarias por faltar a la verdad. Por lo demás, espero que los tribunales deportivos de la ANFP inicien una investigación lo antes posible, porque considero que no se puede manchar de esa forma la imagen de un jugador de fútbol ni tampoco la transparencia del Campeonato Nacional”, señala Axl Ríos.

Además, el mediocampista defensivo pone su versión a disposición de los organismos correspondientes en caso de ser útil. “Puedo entregar mi testimonio y todos los antecedentes que sean necesarios para aclarar las acusaciones infundadas realizadas en contra mía y demás compañeros”, apunta.

Junto a lo anterior, el futbolista, en conversación con el medio Red Gol, se siguió descargando y sostuvo que su rápida negociación con el elenco atacameño fue después de la final y no antes. “Me están ensuciando. Me han tratado la peor forma después de la declaración de David Escalante. Nada es cierto, me están acusando de algo que nunca se hizo. Hablan de su versión y nadie escucha la mía. Están hablando cosas que no son y tengo pruebas de eso. Me acusaron de tener un acuerdo previo con Copiapó y eso es mentira”, insistió.

No obstante, Axl Ríos reconoció un punto de Escalante: otros jugadores estaban involucrados en apuestas. “Había compañeros que las hacían, pero eso es algo que yo nunca he hecho. Por lo menos en Copiapó no me han dicho nada y no sé si estarán enterados”, se sinceró.

Finalmente, el volante defensivo intentó bajarle el perfil a los hechos y contó que ha recibido numerosos recados a través de las redes sociales. “Se encendió todo y me llegan miles de mensajes. Son puros cahuines los que se han publicado. No hay nada de cierto”, dijo.