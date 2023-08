Se acabó la espera: Alexis Sánchez viaja a Italia para firmar por el Inter de Milán

Se acabó la espera. Alexis Sánchez viajará este jueves desde a Barcelona, lugar en el que tiene una residencia, a Milán para reintegrarse al Inter. Al tocopillano lo esperan este viernes para que sume su primera práctica en el cuadro lombardo, en un vínculo que lo amarrará por una temporada.

Alexis vuelve a un club que dejó por falta de espacio. El chileno decidió partir al Marsella durante la temporada pasada en búsqueda de protagonismo, lo que logró validar en su excelente temporada en el cuadro focense tras anotar 18 goles. Pese a que el Betis de Manuel Pellegrini pujó hasta el final, el atacante terminó inclinándose por su exclub por la posibilidad de volver a ser protagonista en la Champions. La temporada pasada, el equipo lombardo perdió en la final frente al Manchester City.

Cabe recordar, que el futbolista dejó Milán dejando en claro sus diferencias con el técnico Inzaghi, el mismo DT que hoy lo quiero de vuelta. Durante su estadía en Italia, el chileno envió diferentes mensajes por las redes sociales, en las que reflejaba su incomodidad. Sin embargo, esas diferencias parecen haber quedado atrás. El mismo director ejecutivo del cuadro lombardo, Giuseppe Marotta, reconoció que el Niño Maravilla es uno de los probables refuerzos del equipo, antes de que cierre el libro de pases, el próximo 31 de agosto.

Durante los últimos días, las negociaciones incluyeron llamados telefónicos. Alexis conversó directamente con Inzaghi para conocer su posición respecto a su eventual regreso. El diálogo sirvió para que ambos volviese a acercar posiciones.

El movimiento de jugadores también favoreció la intención de Sánchez. La partida de Dzeko al Fenerbahçe y el regreso de Lukaku al Chelsea, abren más opciones para que Alexis sea titular. Más cuando Joaquín Correa prácticamente acordó su salida al Marsella, el exequipo del chileno.

Una información que se agrega a la actitud que ha tomado el propio camarín del subcampeón de la última Champions League. De acuerdo con la información publicada por el diario deportivo Corriere dello Sport, los propios futbolistas del Inter de Milán se comunicaron con el chileno para conocer la certeza, a través de llamadas telefónicas y mensajes.

“Casi todos con una pregunta: ‘¿Entonces vas a volver?’. El Niño no pudo dar certezas, dado que su regreso está ligado al futuro de (Joaquín) Correa (y su posible partida a Torino), pero expresó su gran deseo de volver a ponerse la camiseta nerazzurri. Evidentemente, en sus tres años en el Inter ha dejado un buen recuerdo”, dice el medio.

La Roja toma aire

A pocos días del cierre del libro de pases, Alexis generaba preocupación. Mientras las ligas europeas ya comenzaron hace un par de semanas, el Niño Maravilla se mantiene lejos de las canchas. Al mismo tiempo, el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, lo que tenía muy preocupado a la selección chilena, debido a la falta de fútbol con la que llegará el delantero formado en Cobreloa.

Así lo dejó claro Gary Medel. El defensa se refirió a la larga inactividad que afecta a AS10. “Sobre Alexis, es un tema complicado que no esté jugando, porque uno siempre tiene que llegar con minutos de competencia, con partidos en su cuerpo para estar bien, no es lo mismo que no estar jugando durante tres meses, o no sé hace cuánto que no está compitiendo Alexis”, advirtió el Pitbull.