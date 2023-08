Un nuevo problema para Brayan Cortés: motociclista denuncia al arquero de Colo Colo por atropellarla y no pagarle los daños

Brayan Cortés vuelve a estar en medio de una polémica. Esta vez por un incidente vial que lo vuelve a poner en la mira. Resulta que una motorista denunció al arquero de Colo Colo ante Carabineros por no responder frente a los daños provocados por una colisión ocurrida el 17 de agosto pasado.

De acuerdo a lo investigado por 24 Horas Central de TVN, el futbolista impactó a la conductora, identificada como Darlinz Gaete, en la esquina de Avenida Calera de Tango con San José de Nos. Al virar, fue impactada por la camioneta del golero, provocándole algunas heridas leves y daños de consideración a la moto.

Tras el incidente, Cortés se mostró preocupado por la mujer y la acompañó hasta la llegada de la ambulancia. En ese momento, se comprometió a financiar la reparación del vehículo, sellando un acuerdo amistoso. Sin embargo, la víctima asegura que el deportista no cumplió con lo que le había prometido.

Solo cuando llegó la familia de Gaete, notó que el conductor que la había impactado era Cortés e incluso le sacó una foto a la licencia de conducir y tener una imagen del carnet de identidad, documento que, según la afectada, el deportista no portaba al minuto del incidente.

“Me dijo que estaba al tanto del presupuesto, se lo mandé y no lo molesté más. Resulta que hoy le mando el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar y dijo que la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos. El presupuesto final de la moto es de $ 2.700.000 y, en este caso, lo que él está cubriendo me dijo que máximo un millón. Ni siquiera le cobré gastos médicos”, se desahogó la mujer, en conversación con TVN.

Los otros incidentes

Hace menos de un mes, el 26 de julio pasado, Cortés sufrió el robo de su camioneta cuando estaba cargando combustible en un servicentro en Calera de Tango. En ese momento, apareció otro auto bloqueándole el paso. Un grupo de seis sujetos se bajó, intimidó y golpeó a Cortés para quitarle el vehículo marca Jeep. Luego del incidente, intentó pedir ayuda haciendo dedo, pero nadie lo quiso asistir.

El jugador, quien también es uno de los porteros de la selección chilena, dio aviso a Carabineros, que activó un operativo. Mediante GPS, el auto fue ubicado y recuperado en Santa Marta con Gran Avenida, comuna de San Bernardo: habría quedado sin bencina por lo que no pudo seguir avanzando.

Asimismo, en abril pasado fue sorprendido por el cuerpo técnico en un acto de indisciplina al ingresar a una persona no autorizada a la concentración de Colo Colo, lo que le costó perder la titularidad en el arco del Cacique.