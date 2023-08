El desahogo de Martina Weil tras el papelón de la Federación: “Da rabia, porque cuando me vaya bien dirán que represento a Chile”

Martina Weil intenta dar vuelta la página. Desde Budapest, en la sede del Mundial de Atletismo, la principal carta chilena de esta actividad atiende a El Deportivo para repasar los detalles del último papelón que la tuvo como protagonista, o más bien, como víctima. Su gran presente lo viene demostrando hace tiempo y lo había ratificado en el Sudamericano de Sao Paulo. Su mejor prueba es la de los 400 metros planos, pero en Brasil también se destacó en los 200. Así, se daba por descontado que en Hungría también participaría en el doble hectómetro. Sin embargo, no fue posible. Y la razón es un bochorno en toda la línea: no fue inscrita en la competencia por la federación chilena, que preside Juan Luis Carter.

Al ser contactada, la velocista, en un principio, se excusa de hablar con la prensa. Está afectada. No quiere hablar. Sin embargo, horas después, accede a realizar sus descargos. “Ha sido bien difícil, bien duro. Fue algo terrible”, dice, de entrada. “Salieron las nóminas, salió la lista de inscritos y me puse a revisarla para ver quién competía, a quién me iba a enfrentar. Y ahí me di cuenta que no estaba en los 200 metros”, agrega desde el hotel de Budapest.

La atleta nacional activó de inmediato un plan para intentar revertir la situación. “Le escribí a mi entrenador para ver qué pasaba. Al día siguiente nos dijeron que estaba complicado, que las inscripciones se habían cerrado. Ya no había nada que hacer”, se lamenta.

Lo cierto es que la poca prolijidad de la federación de atletismo molesta a Weil. Más cuando la chilena se preparó para alcanzar las marcas que le dieran la posibilidad de disputar los 200 metros en el Mundial. “En el Sudamericano de Asunción corrí los 200 metros para poder juntar los puntos y así poder clasificar al Mundial. Lo logré, con harto esfuerzo. Los 200 metros no es mi prueba fundamental, es cierto, pero me calzaban los horarios con los 400 metros y quería darme la oportunidad de hacer mi mejor marca”, justifica.

Weil continúa con sus descargos. “Fue súper decepcionante. Cuando corrí los 400 metros no quise pensar en lo otro, pero es obvio que a uno le da vuelta en la cabeza. Fue duro, muy duro. Pueden haber muchas razones por las que no puedas competir… por lesión, por ejemplo, pero nunca me imaginé que fuese porque se les olvidó inscribirme”, sentencia.

Según acusa una de las caras que tendrá Santiago 2023, las explicaciones de la Federación atlética no han sido suficientes. “Ahora que salió en la prensa están saliendo más respuestas. Yo les avisé, el 11 o 12 de agosto, que algo pasaba y no me dieron ninguna explicación. En ese momento, a mí me comentaron que fue un error, nada más”, añade. “Es fome por el lado competitivo. Yo me dedico a esto, es lo que hago. Da rabia, porque cuando me vaya bien dirán que yo represento a Chile. Ayúdenme a ayudarlos... no sé si me explico. Es triste representar a un país que no te da la posibilidad de representarlos. Varios atletas me han escrito y me han comentado que les pasaron cosas parecidas. Espero que esto pueda cambiar, que se den cuenta quiénes son los responsables. Habrá que hacer cambios en la federación, no sé, pero que esto no vuelva a ocurrir más”, advierte, a modo de conclusión.

Se busca al responsable

En la Federación ya se empezó a realizar una investigación interna. Las culpas son compartidas. Las tiene Juan Luis Carter, el presidente, pero también el gerente general, Kurt Contreras. Entre ambos se produjo la descoordinación que terminó con la hija de Gert Weil y Ximena Restrepo, leyendas de la actividad en Chile y Colombia, respectivamente, sin poder intervenir en la prueba. El 31 de julio vencía el plazo para conseguir las marcas mínimas. En esa fecha, las federaciones fueron advertidas de que debían inscribir a los distintos especialistas. En Chile, al menos con Weil para esta distancia, no lo hicieron.

En Hungría, en tanto, Carter pide un par de minutos para contestar las inquietudes de El Deportivo. Está en una reunión técnica. Cuando accede, intenta justificar la situación. “Aquí hay un tema que era medio extraño, por eso no declaramos antes. El primer plazo era el 31 de julio. Se clasificaron seis deportistas. Posteriormente, el día 4, World Athletics nos envía la información de Carlos Díaz y Luis Reyes, porque la lista corrió. Martina siempre estuvo clasificada en 400 y en 200. Siempre. A diferencia de lo que pasa en un Sudamericano, el que selecciona es World Athletics. El directorio no tiene que aprobar nada. Lo hace directo el área técnica con el gerente general. Y fue él quien cometió el error humano de no incluirla”, establece.

Martina Weil celebra una de sus victorias.

El procedimiento se realiza en una aplicación. “Era solo un click, porque la plataforma es amistosa. El gerente general aduce que no recibió la información del gerente técnico. Cuando me di cuenta dije: ‘¿Qué?‘ Nos comunicamos con World Athletics y nos contestaron que no se podía. Ya estaba zanjado”, añade.

Para Carter, la responsabilidad es clara. “El gerente general tiene la misión de resguardar la información que sale y no lo hace. Martina estaba habilitada. Nos despreocupamos. El directorio nunca recibió una copia de la inscripción. Si no correspondiera, el sistema la habría rechazado”. dice. En ese contexto, no esconde que habrá medidas. “Tenemos que evaluar en el directorio las condiciones de comunicación interna. Y las responsabilidades se tienen que asumir. Como en todas las cosas”, puntualiza.