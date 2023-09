Una compleja lucha contra la adicción y una larga lista de polémicas: Brian Fernández es despedido a un mes de llegar al fútbol mexicano

Brian Fernández vuelve a estar en el centro de la polémica. El delantero, que lograra brillar en el fútbol chileno vistiendo la camiseta de Unión La Calera, volvió a quedarse sin equipo. El Atlético Morelia rescindió el contrato del jugador a un mes de su llegada.

El atacante recaló al cuadro mexicano con el propósito de continuar su controvertida e irregular carrera. Sin embargo, su estancia en el equipo que actualmente marcha en la quinta ubicación de la Liga Expansión MX, o sea, la Segunda División del fútbol azteca, llego a su fin anticipadamente. Su participación fue escasa, pues solo disputó 18 minutos entre dos duelos. Eso sí, le alcanzó para anotar un gol.

A través de un comunicado oficial, los Canarios entregaron los motivos de la salida del futbolista: “Anunciamos que la relación contractual ha llegado a su fin. Lo anterior derivado al incumplimiento de contrato por parte del jugador con la institución. Le deseamos a Brian éxito en sus futuros proyectos”, señalaron.

Problemas con las drogas

Brian, hermano de Leandro, ariete de Universidad de Chile, pasa por un complejo momento. No ha tenido regularidad en sus equipos y ha protagonizado una serie de eventos que, incluso, desatan la preocupación. Los focos están sobre él.

Hace unos meses, el atacante estuvo desaparecido y su auto apareció desmantelado, lo que llevó a su separación del plantel de Colón. Nadie supo de su paradero por un par de días, ni siquiera su club. Ahí, el entrenador Néstor Gorosito perdió la paciencia: “Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está”, declaró el Pipo en su momento.

“Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (vendedores de drogas). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida... Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad”, señaló su esposa, Aracelli Fessia, en ese entonces.

La mujer demostró su preocupación en diálogo con Radio A24. Fernández no se lo tomó bien y apuntó contra ella: “¿Cómo te gusta hablar en la radio?, ¿Cómo te gusta decir giladas?, pero, la verdad, no sabes de mi hace dos meses. Déjate de joder, nena, por favor, dios”, partió diciendo el artillero, a través de una historia de Instagram, pero los descargos no culminaron ahí. “Abandono de persona no habla, jaja”, acusó el santafesino, entre otros mensajes que entregó.

Por su parte, Leandro demostró su preocupación y el seguimiento constante que le realizan: “Siempre lo tratamos de ayudar. Siempre estamos ahí. Cuando tiene esas recaídas, tratamos de ayudarlo constantemente. Mi mamá, mis hermanos, mi representante, la familia de él, siempre están ahí ayudándolo”, señaló en diálogo con El Deportivo, pocos días antes de que Brian desapareciera.

“Es un problema social, que hoy nos afecta tanto a los deportistas como en la vida cotidiana. Es algo que se instaló y parece que no se va a ir, porque sigue propagándose por todos lados. Él es un excelente futbolista, es una buena persona. Ojalá que este año pueda aprovechar esta nueva oportunidad que está teniendo en Colón de Santa Fe. Tiene que aprovecharla, porque el tren pasa, y una vez que pasa, ya no vuelve a pasar. Así que tiene que aprovechar eso y tratar de hacer lo que sabe hacer, que es jugar a la pelota, porque es muy bueno”, sentenció sobre este asunto.

Brian Fernández en su paso por Colón de Santa Fe.

Otras polémicas

Fernández cuenta con una lista casi interminable de indisciplinas y polémicas, todas en medio de una problemática que ha marcado su vida: su pelea contra la adicción a la cocaína.

En su breve paso por el fútbol criollo, Brian dejó más que gratas impresiones. Llegó a Unión La Calera en 2018 y logró reencontrarse con su mejor versión, marcando amplias diferencias en el torneo. Marcó en 11 oportunidades y entregó cuatro asistencias en 12 duelos. Su actuación más recordada es justamente ante la U, pues fue clave en la goleada por 6-1. Su desempeño significó su apresurada salida al fútbol mexicano.

De todas formas, su pasó quedó marcado en el balompié nacional. Incluso, se ha candidateado en numerosas ocasiones como refuerzo para el Cacique: “Y seguramente también verán muchos goles, así que nada, que Colo Colo esté atento. Obviamente que me gustaría ir, después de hacer las cosas bien en San Luis. Colo Colo es un club muy bueno, muy lindo y siempre voy a querer vestir la camiseta. Uno entrena para llegar a esa clase de clubes, es uno de mis sueños futbolísticos”. Las declaraciones llegaron hace unos meses, luego de ser anunciado en San Luis de Quillota. Finalmente, no recaló en la Quinta Región y terminó jugando en Colón, donde después fue cesado de sus funciones.

Poco antes de su vinculación con el cuadro chileno, en Argentina, Fernández sumó un nuevo episodio polémico tras ser captado arrojando piedras y generando disturbios en la vía pública. Según lo señalado por las autoridades locales, el atacante fue detenido en un operativo que contó con una decena de oficiales debido a su resistencia. La situación se dio semanas después de que el club Ferro Carril Oeste decidiera cortarlo por ausentarse de los entrenamientos.

Esto, con una evidente relación con su adicción a las drogas, también sucedió en sus anteriores clubes. Antes de Ferro, tuvo un negativo paso por Deportivo Madryn, cuadro del ascenso transandino, donde volvió a tener una recaída y terminó sin formar parte del plantel. En 2019, el Portland Timbers prescindió de sus servicios al considerar que no respetó el tratamiento antidopaje. El jugador se había sometido al Programa de Abuso de Sustancias de la principal liga de fútbol estadounidense, en un intento desesperado por evitar la reiteración del consumo.

Los problemas con los estupefacientes datan desde el inicio de su carrera. El argentino, surgido en Defensa y Justicia, era una figura promisoria. Llegó a Racing en 2014, con 19 años, pero perdió el rumbo luego de dar positivo por cocaína y protagonizar una serie de indisciplinas.

De ahí en adelante ha tenido una carrera irregular. Ha estado en clínicas para tratar su adicción, ha retornado a su mejor nivel y ha vuelto a recaer. De hecho, tuvo un escueto paso por el fútbol europeo, específicamente en el Metz francés, donde no pudo destacar. Sin duda, su vinculación con las drogas no le ha permitido progresar en el fútbol en relación a las posibilidades que le permitían su calidad y talento.