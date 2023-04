El conmovedor testimonio de la esposa de Brian Fernández: "Él consume cocaína; han venido a la puerta de la casa los vendedores"

“Él está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento”. Las palabras pertenecen a la esposa de Brian Fernández, Araceli Fessia, y llegan tras la desaparición que le costó ser apartado del plantel de Colón de Santa Fe.

Hecho que se sumó a un largo historial de indisciplinas que manchan la carrera del otrora goleador de La Calera y que alguna vez sonó con fuerza en Colo Colo. No obstante, esta vez, parece que el hermano de la figura de la U, Leandro Fernández, quiere ganarle la guerra a la adicción a la cocaína.

“Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”, agrega Fessia. Y detalla el camino que desea seguir el delantero argentino: “Ahora este mes, me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado. Es a voluntad”, señala.

El dolor de sus palabras, pronunciadas en Radio A24, trascienden las fronteras y revelan un desgarrador testimonio. “Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (vendedores de drogas). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida... Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad”, expresa.

La esposa del futbolista enfatiza que “nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros”. Luego recuerda que “cuando me tocó judicializarlo, me tocó hacerlo sola. Con respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. Él necesita conciencia y voluntad”, complementó.

Por último, Araceli concluye que “yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante”.