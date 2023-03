Un auto chocado y paradero desconocido: la nueva polémica que involucra a Brian Fernández

Brian Fernández es de esos futbolistas que tienen todas las condiciones para triunfar, pero las terminan despilfarrando. El talento del delantero, quien en Chile brilló en Unión La Calera y este año había sido anunciado como refuerzo de San Luis de Quillota, es incuestionable. De hecho, suele ser el principal sostén para que los clubes sigan confiando en él. La otra parte es la que le juega en contra: su conocida indisciplina, agravada por una también pública adicción a las drogas.

En esta jornada, sumó una más. En Argentina le buscan como el protagonista de un accidente automovilístico ocurrido en Santa Fe, la ciudad que alberga a Colón, el club al que está ligado, al menos desde el punto de vista contractual. El periodista Nacho Genovart, del medio Doble Amarilla, reporta que el vehículo que le pertenecería fue encontrado, chocado, en una intersección de la ciudad. Y aporta otro antecedente: el paradero del jugador es desconocido.

La lápida de Gorosito

El futuro de Fernández ya estaba en entredicho. La semana pasada, Néstor Gorosito, el técnico de Colón, le pasó la guillotina, después de que el ariete faltara a dos entrenamientos sin dar aviso. “Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está”, declaró Pipo en la conferencia de prensa de este viernes, dando claras señales de la irregularidad.

“Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”, añadió el estratega, después de las ausencias de Fernández en las prácticas del jueves y el viernes. El ex volante de Universidad Católica sentenció que no volverá a entrenar con el primer equipo sabalero.

“Le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado”, agregó el entrenador, declarándose incompetente frente a una solución integral de los problemas del atacante.

Brian Fernández celebra un gol por Unión La Calera.

En Quillota también desapareció

En pleno verano, Quillota se ilusionó con una fórmula ofensiva de ensueño. Fernández conformaría un tridente de lujo con Humberto Suazo y Mathías Vidangossy. Sin embargo, esa posibilidad no fructificó. Otra vez, por culpa de los problemas del argentino.

“Respecto de la situación de Brian Fernández, el jugador volvió a Argentina por problemas personales y familiares y no será parte del plantel de San Luis de Quillota para esta temporada. Es necesario aclarar que su no incorporación a nuestro club se debe exclusivamente a temas personales del jugador, y no a un supuesto problema que había a nivel de clubes con Colón de Santa Fe, club dueño de su pase, como informaron distintos medios. En ningún momento tuvimos dificultades con ellos”, explicó el club canario para justificar la partida del jugador.

“Con la autorización de Colón el jugador se presentó a realizar la pretemporada con nosotros a modo de evaluación, pero finalmente por sus problemas personales y familiares se tomó la decisión en conjunto de que volviera a Argentina y no fuera parte de nuestro plantel”, profundizó, entonces, Martín Garretón, gerente del club quillotano.