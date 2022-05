El drama de Brian Fernández, ex delantero de La Calera: reportan su internación por una recaída en sus adicciones

Brian Fernández no lo pasa bien. Los fantasmas del pasado vuelven a cruzarse y a hacerle una cruel jugada. Su adicción a las drogas nuevamente se convierte en un durísimo obstáculo para un futbolista de grandes de condiciones. Esta vez, medios argentinos reportan su internación en una clínica especializada, luego de una nueva crisis.

El delantero, actualmente en Deportivo Madryn de la Primera Nacional (segunda categoría) de su país, llevaba varios días sin presentarse a los entrenamientos. Según reporta, TyC Sports, el jugador fue encontrado “en muy mal estado” por un amigo. Luego, fue derivado a un centro médico. Tras ser dado de alta, recayó y nuevamente se encuentra internado.

En este sentido, las informaciones indican que su cuadro es reservado, lo que genera gran preocupación en su entorno y en su equipo, al que llegó a préstamo y sin opción de compra desde Colón de Santa Fe.

Una lucha constante

En su estadía en Racing dio positivo por cocaína en 2015, lo que le significó purgar una sanción de un año y medio. De muy pequeño, el futbolista arrastró severos problemas. “Sufrí mucho cuando era chiquito, no tenía para comer y pasaron ciertas cosas. Hoy día, de un pedacito de pan, de una masita, disfruto mucho. Son cosas que antes no tenía. El fútbol me ayudó a salir de esa, pero tengo también un hermano que perdí, perdí a mis abuelos y fueron cosas muy seguidas”, comentaba en una entrevista a El Deportivo.

La mejor versión del delantero se vio tras su paso por Unión La Calera, donde fue el goleador del equipo, marcando 11 tantos en 12 partidos, lo que le valió fichar a mediados de 2018 en el Necaxa de México, en el que también cumplió otra notable actuación, con 16 conquistas. Gracias a ello, fichó en Portland Timbers, donde nuevamente se desencadenaron sus problemas con la droga y terminó siendo inscrito en un programa de rehabilitación de la MLS.

Finalmente terminó rescindiendo y volviendo a Argentina, donde fichó en Colón. Ahí tuvo poca continuidad y se peleó con un ayudante del DT Eduardo Domínguez, lo que redundó en la separación del equipo santafesino. Eso, a su vez, generó efectos devastadores en el atacante, quien nuevamente tuvo una recaída. De ahí en adelante, el cuadro sabalero lo envió a préstamo a Ferro Carril Oeste y luego a Deportivo Madryn.