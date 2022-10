Problemas para el ex La Calera: detienen a Brian Fernández por generar disturbios en la vía pública

Brian Fernández suma otro polémico episodio en su vida. El futbolista, que por largo tiempo se ofreció a Colo Colo, fue detenido por la policía de Santa Fe luego de que fuese visto arrojando piedras y generando disturbios en la vía pública durante la tarde de este miércoles.

Por datos entregados por las autoridades locales, el delantero de Ferro y ex Unión La Calera y Colón, entre otros, fue trasladado a la comisaría N° 18 tras ser visto arrojando piedras a un colectivo y provocando desordenes en la vía pública.

En un video viralizado en redes sociales, se ve al jugador sin polera y resistiéndose a la detención, la cual es llevada a cabo por casi una decena de uniformados. La noticia se da justo semanas después de que el club Ferro Carril Oeste decidiera cortarlo del plantel.

“No se presentó a los entrenamientos de ayer ni de hoy, los dirigentes me dijeron que no va a volver”, había anunciado Luciano Guinazú, técnico interino de la escuadra y ex jugador de Deportes Concepción.

Fernández había llegado hace escasos meses al equipo de Buenos Aires, tras un negativo paso por Deportivo Madryn, donde volvió a tener una recaída en su adicción a las drogas y terminó sin formar parte del plantel. Ahora llevaba apenas siete partidos jugados. Todos desde la banca.